PSD a ajuns la 28%, sub PNL. Cum stau celelalte partide intr-un sondaj IMAS, prezentat de USR

Partidul Social Democrat pierde din increderea romanilor, conform datelor din ultimul sondaj realizat de IMAS, citat de Uniunea Salvati Romania, care a subliniat ca nu este o cercetare sociologica pe care sa o fi comandat partidul.

"La nivelul lunii februarie, conform sondajului lunar Romnibus, realizat de IMAS. Nu e un sondaj comandat de USR, ci doar ne-am abonat.

Avem un PSD care a coborat la 28,6%. O scadere semnificativa. Avem un PNL de 29,4%. Iata ca PNL trece in fata PSD in acest moment. Avem un USR in crestere, 11,2%, ceea ce este o crestere importanta fata de rezultatul cu care am intrat in Parlament.

Este un lucru firesc din punct de vedere al opozitiei pe care am facut-o in luna decembrie si al opozitiei pe care USR o face in fiecare zi in comisiile parlamentare. Si in ianuarie am fost la 11,4%. ALDE este undeva la 10%, iar PMP la 4,6%", a declarat Dan Barna, presedintele USR.

UDMR a ajuns la 4,5%.

Seful USR a precizat ca rezultatele arata ca societatea incepe sa reactioneze la abuzul PSD.

"Este important de remarcat ca PSD a scazut sub 30%, ceea ce arata ca societatea din Romania incepe sa reactioneze la acest abuz de guvernare fara precedent care s-a petrecut in ultimul an si jumatate", a adaugat acesta.

Din punct de vedere al increderii in institutii, Presedintia este la 37,4%, Parlamentul la 14%, Guvernul la 17%, confom datelor IMAS, citate de USR.

"Este fara echivoc faptul ca societatea din Romania simte ca este prost guvernata, simte ca actuala majoritate a ratat sa guverneze corect in Romania si a ratat sa propuna o guvernare functionala", a adaugat Barna.

Foto: USR

Barna a sustinut ca in sondaj Liviu Dragnea este de trei ori sub cota partidului, "ceea ce pentru PSD este fara precedent".

"Toate aceste negocieri (legate de Congresul PSD din 10 martie - n.r.) ne arata de fapt un Liviu Dragnea care controleaza cu o mana de fier interiorul partidului. Aceste negocieri sunt, de fapt, combinatii interne pentru a inlatura putina opozitie care mai exista in PSD.

In realitate, credibilitatea sa este undeva la 18%, infim de mica comparativ cu scorul partidului. Toate acestea arata un partid in degringolada din punct de vedere al liderului care controleaza cu mana de fier un partid care, in sine, scade, dar el nu are nicio credibilitate", a sustinut presedintele USR.

Barna a precizat ca acest lucru inseamna ca "lumea a inceput sa inteleaga ca Liviu Dragnea si PSD este o carte necastigatoare si ca bataia de joc cu trei guverne care s-a intamplat anul trecut nu promite nici in perioada urmatoare o imbunatatire".

Sondajul a fost realizat pe 1.010 persoane cu drept de vot, iar marja de eroare a fost de +/-3,1%.

