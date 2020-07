Tensiuni in USR, intre Barna si Ciceala. Seful partidului: Nu toti colegii au nivelul de maturitate sa inteleaga ca e important sa castigam alegerile, nu doar sa ne prezentam

Discutia dintre cei doi reprezentanti ai USR s-a mutat pe doua grupuri interne de Facebook , din care faceau parte tabere diferite din partid."Practic, totul a pornit de la un articol care cita declaratii date de Dan Barna intr-un cadru informal. Articolul spunea ca USR-PLUS s-ar fi inteles cu liberalii sa cedeze candidatura la Sectorul 3 catre PNL . Ieri, in conditiile in care nimeni din conducerea USR nu a dezmis informatia, am fost intrebat-o si eu, si cei din echipa mea daca e adevarata informatia. Eu, in momentul ala, am sustinut ceea ce stiam, ca nu exista niciun acord, dar oricum sustin ideea de candidati comuni, dar acesti candidati trebuie sa fie rezultatul unei analize rationale", a afirmat pentru Ziare.com, Ana Ciceala.Ulterior, Dan Barna a acuzat-o pe Ana Ciceala ca face afirmatii false si ca el a vorbit cu ea despre scenariul in care PNL sa conduca Sectorul 3."Am discutat cu Ana privind si la cum arata acum sondajele (67% Negoita, 17% Ciceala) si despre perspectiva de a fi propunerea noastra pentru viceprimar la Primaria Generala", a scris Dan Barna pe grupul de Facebook USR.Ana Ciceala il contrazice:"Dan Barna a facut pe unul din grupurile interne ale partidului cateva afirmatii neadevarate la adresa mea si eu i-am raspuns, i-am zis ca nu am mintit cu nimic, pentru ca nu exista acest acord nici pana-n prezent. A mai specificat ca a trebuit sa dau aceste raspunsuri public si ca nu am cerut, desi mi s-a oferit o functie, ca sa renuntat la candidatura. Eu am refuzat in scris functia. Comentariul meu a fost sters de mai multe ori de moderatori si de aici si postarea mea. Nu e un capat de tara, dar trebuie sa lamurim problema de fond", a mai spun Ciceala, pentru Ziare.comContactat de Ziare.com, Dan Barna sustine ca discutiile cu PNL sunt in desfasurare si ca regreta ca "unii dintre colegii mei nu inteleg ca trebuie sa castigam, nu doar sa ne prezentam la alegeri"."In momentul de fata, se desfasoara negocieri pentru a veni cu candidati comuni si la sectoare. Eu cred ca e foarte important ca in spatele lui Nicusor Dan sa fie candidati unici, ca sa transmitem mesajul ca Dreapta nu va esua. Unele sectoare vor merge si la PNL, daca vom avea o astfel de intelegere. E regretabil ca unii dintre colegii mei nu inteleg ca trebuie sa castigam, nu doar sa ne prezentam la alegeri.In aceasta cheie privesc si nemultumirea colegei mei. E regretabil sa iasa in spatiu public cu acele afirmatii dar nu toti colegii au nivelul de maturitate sa inteleaga ca e important sa castigam", a precizat liderul USR.