Un filmulet cu Dan Barna si Cristian Ghinea provoaca din nou revolta in USR. Cei doi glumesc pe tema inchiderii grupului de discutii interne

Consultantul lui Allen Coliban la alegerile locale, Radu Hossu, membru al USR Brasov, a publicat filmuletul cu Dan Barna si Cristian Ghinea pe pagina sa de Facebook , acuzandu-i pe cei doi ca sunt primul "despot", iar al doilea "mefistofelic".Dan Barna si Cristian Ghinea discuta despre cei care il critica pe presedintele USR pe platforma "Poiana lui Iocan" si despre posibilitatea desfiintarii acestui mod de comunicare intre membrii partidului."Era un comentariu haios la care vreau sa ajung, primul pas era sa stergeti acel grup Poiana lui Iocan, Dane, tu ai butonul la chestia asta, tu esti owner, mi se pare fabulos ca de 3 ani stai si iti iei injuraturi pe un grup care este al tau, ia zis nu ne faci si noua o bucurie sa dai delete la mizeria aia de grup? A ramas asa un fel de refugiu nebunilor", spune Cristian Ghinea, dupa care rad amandoi.Barna ii raspunde ca: "e o idee foarte buna, ma gandesc"Poiana a fost ceruta in 2017 fix de Barna si Ghinea cand, nefiind ei la conducere ci Nicusor, neavand o majoritate, cand aveau nevoie de un canal unde sa poata fi trimise mesaje tuturor membrilor, sa poata fi vazute critici, etc."Poiana lui Iocan" este un grup destinat dezbaterii in interiorul USR, avand cateva mii de membri. Platforma a fost inundata in ultimele zile de acuzatii si reprosuri ale membrilor USR la adresa modului in care Dan Barna a gestionat treburile partidului, iar multe dintre mesaje ii cer acestuia sa demisioneze din functie, din cauza ca rezultatul alegerilor din 6 decembrie este unul foarte prost pentru asteptarile useristilor.Dan Barna a declarat de mai multe ori ca nu va demisiona, considerand ca scorul de 15% obtinut de USR este "istoric", si a revendicat pentru sine pozitia de presedinte al Camerei Deputatilor, in cadrul negocierilor cu PNL si UDMR pentru formarea unei coalitii de guvernare.Consultantul lui Coliban mai ceruse demisia lui Dan Barna si imediat dupa alegerile de duminica, acuzandu-l pe Dan Barna ca a promovat in USR "o cultura toxica".