Un membru marcant USR PLUS Brasov ii cere public demisia lui Barna din fruntea formatiunii: Liderul primeste si laurii victoriei, dar plateste pentru esec

Asta dupa ce mai multi internauti au cerut demisia lui Dan Barna de la sefia USR , la mesajul video postat pe pagina sa de Facebook , dupa aparitia exit-poll al CURS-Avangarde care arata ca USR PLUS este in jurul procentului de 15%."Din punctul de vedere al USR PLUS pot sa spun ca este un rezultat istoric", preciza Barna in video, aflat in izolare din cauza infectarii cu noul coronavirus.Radu Hossu explica in postarea sa, de ce Dan Barna trebuie sa demisioneze."In lumina rezultatelor de acum de la national si de la Brasov si in calitatea mea de membru al USR PLUS, responsabil pe capitolul de strategie in ambele campanii castigatoare de la Brasov, vreau sa exprim urmatoarele:- In orice partid matur, un rezultat vine la pachet cu efecte. Responsabilitatea este pe umarul liderului. Caci liderul isi primeste si laurii victoriei, dar plateste si pentru esec.- Dan Barna si echipa lui trebuie sa plece. De ce? Pentru ca rezultatul final de la national este unul dezamagitor. Istoric este - cum a spus Dan Barna in aceasta seara, pentru ca e prima data cand Alianta a candidat la alegeri Parlamentare. Dezamagitor este pentru toti colegii mei din tara. Este inacceptabil sa cresti doar 6-7% in 4 ani de zile de opozitie , cu evenimente politice importante - OUG13, 10 August, pandemie. De ce s-au intamplat asta? Pentru ca s-au tinut de scaunele puterii in momente cand trebuiau sa lase fraiele. Pentru ca au pus interesul lor deasupra interesului superior al cetateanului.- Pozitionarea impotriva guvernarii, in urma Europarlamentarelor 2019, infinitele scandaluri, scorul penibil de la Prezidentiale 2019, impunerea pe liste a unor apropiati in dauna unor oameni cu rezultate, califica Echipa Barna pentru o demisie de onoare.- Cei care ma citesc acum si nu cunosc acest partid din interior, sa nu creada ca nu exista lideri meritorii. Am cunoscut in acest partid oameni extraordinari, care pot oricand sa preia fraiele si sa-l creasca, sa-l puna cu adevarat in serviciul cetatenilor. Exista filiale care in 2016 au trimis parlamentari care ne-au reprezentat cu onoare, cu profesionalism si cu rezultate, dupa care au castigat alegerile Europarlamentare in judetele lor, au castigat primarii si acum au castigat si Parlamentarele de ieri.Felicitari echipei de la Brasov, care a mai demonstrat inca o data ca intelege ce isi doreste electoratul, cum se face politica altfel, cum se fac promisiunile si cum ele se respecta.Imi asum in totalitate aceste randuri, este pozitia mea personala, o expun public, asumandu-mi orice sesizare interna."