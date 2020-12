USR a depus la Senat mai multe proiecte initiate de Dan Barna si Ramona Dinu care prevad eliminarea statutului de demnitar pentru sefii a 27 de institutii publice

"Statutul de demnitar pentru simpli functionari publici reprezinta o sursa de sinecuri pentru clientela de partid si trebuie eliminat. Am convingerea ca eliminarea statutului de demnitar pentru o parte dintre aceste functii va genera economii suplimentare la bugetul de stat, atat de necesare in situatia actuala de criza economica si de dezechilibru bugetar major", a afirmat copresedintele USR-PLUS Dan Barna, potrivit unui comunicat de presa al USR.La randul ei, Ramona Dinu a declarat este suficienta asimiliarea functiilor pe baza careia e stabilit nivelul de salarizare, celelalte beneficii precum locuinte de serviciu, sume forfetare lunare pentru decontarea chetuielilor lunare, plata pentru deplasari dus-intors din Bucuresti spre localitatea de domicliu fiind exagerate."Vorbim de zeci de locuinte de serviciu, complet mobilate, de cheltuieli de intretinere si de amortizare a bunurilor; vorbim de sume forfetare lunare, fara a fi necesara decontarea acestora; vorbim de decontarea lunara a cheltuielilor de deplasare dus-intors din Bucuresti la localitatea de domiciliu etc, la care se adauga cheltuielile cu cabinetele de lucru cu mai multe posturi, salarii, sporuri, indemnizatii, pe masura functiei ocupate. Apreciez ca asimilarea de functii pentru considerente legate de stabilirea nivelului de salarizare este suficienta, celelalte beneficii fiind exagerate si in discrepanta cu posibilitatile restranse ale bugetului de stat in Romania", a afirmat senatoarea USR.In toate cele 27 de institutii vizate de proiectele de lege, presedintele si vicepresedintii au statut de demnitar public, de secretar de stat si, respectiv, subsecretar de stat, fiecare cu propriul cabinet de lucru: 4 posturi pentru presedinte /secretar de stat si 2 posturi pentru vicepresedinte/subsecretar de stat. Salarizarea personalului din cadrul cabinetului se face potrivit Legii privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, iar fondurile necesare se asigura din bugetul anual aprobat institutiei de catre conducatorul acesteia. Aceste cabinete de lucru vin in completarea posturilor aprobate in organigrama fiecarei institutii.Conform sursei citate, legislatia actuala (OUG 15/2013) acorda anumite facilitati demnitarilor din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiilor publice. Este vorba de locuinte de serviciu complet dotate, inclusiv cu mobilier, iar chiria, cheltuielile de intretinere si cheltuielile cu amortizarea bunurilor din dotarea acestora sunt acoperite de institutiile publice in cadrul carora isi desfasoara activitatea beneficiarii.De asemenea, HG 69/2005 pentru stabilirea unor masuri privind cazarea si transportul persoanelor care ocupa functii de demnitate publica numite sau functii asimilate functiilor de demnitate publica stabileste ca, pentru aceste persoane, cheltuielile de cazare in Bucuresti sa fie platite de catre ordonatorii principali de credite bugetare, prin plata unei sume forfetare pe luna.Asadar, pe de o parte, avem cabinete cu mai multe posturi, salarii, sporuri si indemnizatii, iar, pe de alta parte, avem diferite facilitati suplimentare si beneficii, fara ca acordarea acestora sa fie justificata prin realitati obiective ce tin de importanta, atributiile si solicitarile functiei ocupate.Prin urmare, se impune mentinerea statutului de demnitar pentru o parte din aceste functii doar sub aspectul salarizarii, fara alte facilitati si beneficii, ceea ce va genera economii suplimentare la bugetul de stat, economii atat de necesare in actuala situatie de criza economica si de dezechilibru bugetar major.Proiectele initiate de Ramona Dinu si Dan Barna si sustinute de mai multi parlamentari USR:"- B708/2020 - Modifica OG nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii- B707/2020 - Modifica legislatia privind organizarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor- B706/2020 - Modifica legislatia privind organizarea Institutului National de Statistica- B705/2020 - Modifica legislatia privind organizarea Agentiei Nationale Pentru Egalitate de Sanse pentru Femei si Barbati- B704/2020 - Modifica legislatia privind organizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala- B703/2020 - Modifica legislatia privind organizarea Agentiei Nationale pentru Arii Protejate- B702/2020 - Modifica legislatia privind organizarea Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"- B701/2020 - Modifica legislatia privind organizarea Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului- B700/2020 - Modifica legislatia privind organizarea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor- B699/2020 - Modifica legislatia privind organizarea Agentiei Nationale de Integritate- B698/2020 - Modifica legislatia privind organizarea Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor- B697/2020 - Modifica legislatia privind organizarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal- B696/2020 - Modifica legislatia privind organizarea Agentiei Nationale Anti-Doping- B695/2020 - Modifica legislatia privind organizarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie- B694/2020 - Modifica legislatia privind organizarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca- B692/2020 - Modifica legislatia privind organizarea Autoritatii Nationale pentru Formare Profesionala Initiala in Sistem Dual din Romania- B690/2020 - Modifica legislatia privind organizarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice- B689/2020 - Modifica legislatia privind organizarea Casei Nationale de Pensii Publice- B688/2020 - Modifica legislatia privind organizarea Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra- B687/2020 - Modifica legislatia privind organizarea Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar- B686/2020 - Modifica legislatia referitoare la organizarea Consiliului de monitorizare a implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati- B685/2020 - Modifica legislatia privind organizarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie- B684/2020 - Modifica legislatia privind organizarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc- B683/2020 - Modifica legislatia privind organizarea Fondului pentru mediu- B682/2020 - Modifica legislatia privind organizarea Agentiei Domeniilor Statului- B681/2020 - Modifica legislatia privind organizarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara", mai indica sursa mentionata.CITESTE SI: Cu ce propuneri se duc liberalii la negocierile cu viitorii parteneri de guvernare: "PNL sa aiba 10-11 ministri, USR-PLUS 5-6 ministri, iar UDMR doi ministri"