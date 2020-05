USR depune un proiect de lege care prevede confiscare extinsa a averilor dobandite prin infractiuni

Ziare.

"Prin grija PSD si a aliatilor sai, Directiva a fost transpusa deficitar, in beneficiul infractorilor dornici sa scape de raspundere penala si sa ramana si cu averile dobandite ilicit", a transmis formatiunea, in timp ce liderul Dan Barna a afirmat ca aceasta situatie trebuie sa inceteze."Averea dobandita prin furt trebuie confiscata. Ani de zile, infractori cu legaturi in mediile politice au facut averi de neimaginat pentru romanii cinstiti. Aceasta stare de fapt trebuie sa inceteze si va inceta", a declarat, vineri, presedintele USR, Dan Barna, citat intr-un comunicat de presa.Potrivit USR, Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inghetarea si confiscarea instrumentelor si produselor infractionale savarsite in Uniunea Europeana trebuia transpusa integral in legislatia romaneasca pana in octombrie 2015."Acest lucru nu s-a intamplat, pentru ca ar fi afectat unele interese, drept pentru care Comisia Europeana s-a vazut nevoita sa declanseze procedura de infrigement impotriva Romaniei, ceea ce inseamna ca tara noastra risca sanctiuni insemnate, care pot ajunge si la 115.000 euro pentru fiecare zi de intarziere.Putinele modificari legislative facute de catre autoritatile de la Bucuresti in sensul transpunerii Directivei europene s-au concretizat, mai degraba, in piedici in calea confiscarii extinse, introducandu-se in Codurile penale prevederi care restrang nejustificat aria de aplicare a confiscarii extinse (sa poata fi confiscate doar bunurile achizitionate cu cel mult 5 ani inainte sau dupa savarsirea infractiunii si numai daca au fost comise anumite infractiuni, valoarea bunurilor dobandite de persoana condamnata sa depaseasca vadit veniturile obtinute in mod licit, etc.)", a transmis USR.Uniunea Salvati Romania considera ca se impune transpunerea de urgenta si in integralitate a prevederilor Directivei 2014/42/UE in legislatia interna."Recuperarea prejudiciilor cauzate prin infractiuni este esentiala pentru orice stat de drept si pentru o Justitie completa, infaptuita pana la capat. Sub acest aspect legislatia noastra este schioapa. (...) Au mai existat astfel de proiecte, unele initiate chiar de Guvern, dar ele au fost tinute prin sertarele Parlamentului, in special de Comisia Iordache.Mai mult, proiectul fortat de Dragnea, votat in Parlament si picat, in cele din urma, la Curtea Constitutionala era chiar contrar acestei directive si restrangea posibilitatea dispunerii masurii de siguranta a confiscarii extinse", a declarat deputatul USR Stelian Ion.Proiectul USR propune modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala astfel incat sa se extinda aria infractiunilor in legatura cu care sa poata fi dispusa confiscarea extinsa (sa se aplice pentru toate faptele penale pentru care maximul special al pedepsei este de 4 ani sau mai mare, daca sunt susceptibile de a procura un folos material faptuitorului).De asemenea, proiectul elimina limita de 5 ani pentru dobandirea bunurilor ce pot fi confiscate si introduce un criteriu de apreciere constand in diferenta dintre venituri si "standardul de viata" al persoanei condamnate, putandu-se include aici si averea persoanelor asupra carora condamnatul are influenta. Aceasta din urma modificare se bazeaza pe realitatea ca, de foarte multe ori, pentru a-si ascunde foloasele infractionale, cei care comit fapte penale achizitioneaza bunuri ori plaseaza investitii prin intermediul unor persoane aflate sub influenta lor, dar care nu au o legatura directa, aparenta, cu infractiunile in sine.Nu in ultimul rand, proiectul creaza cadrul legal pentru ca instanta sa poata dispune confiscarea extinsa cand are convingerea ca bunurile supuse confiscarii provin din infractiuni in general, nu numai din fapte penale similare celor pentru care persoana a fost condamnata, si introduce pentru procuror obligativitatea instituirii de masuri asiguratorii pentru a pune la adapost bunurile ce pot face obiectul confiscarii speciale sau confiscarii extinse.