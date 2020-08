USR nu sustine motiunea de cenzura. Dan Barna: "Gest stupefiant de iresponsabilitate"

"Motiunea de cenzura a PSD este un exercitiu stupefiant de iresponsabilitate. Avem o criza sanitara, avem o criza economica si domnul Ciolacu insista sa avem si o criza politica. Cum rezolva caderea guvernului numarul de paturi ATI? Cum face o motiune de cenzura deficitul sa scada? Cum crede PSD ca are caderea morala sa decida cine trebuie sa guverneze Romania dupa ce au lasat in urma dezastrul pe care il stim cu totii?", a scris Dan Barna joi pe Facebook El l-a indemnat pe Marcel Ciolacu sa lase alegerile sa decida cine merita sa guverneze."Domnule Ciolacu, haideti sa lasam alegerile sa decida cine merita sa guverneze. Nu mai e mult pana atunci. Mai aveti inca timp sa renuntati la motiune si sa va concentrati atentia catre nevoile reale ale cetatenilor acestei tari. Printre ele nu a fost niciodata o criza politica", a conchis Barna.Motiunea de cenzura a fost citita joi in plenul reunit al celor doua Camere. La finalul sedintei, premierul Ludovic Orban a anuntat ca joi sau vineri va fi sesizat la CCR un conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si Parlament din cauza depunerii motiunii in perioada vacantei parlamentare.