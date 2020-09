USR si PNL isi disputa initiativa votului de doua zile la parlamentare in Diaspora. Dan Barna anunta "victoria USR", dupa ce liberalii au anuntat ca e un succes al PNL

Dan Barna a postat, luni seara, un mesaj pe Facebook , in care vorbeste despre o "victorie USR" la votul din Camera Deputatilor unde a fost votat proiectul care reglementeaza alegerile parlamentare."Victorie USR pentru alegerile parlamentare: Diaspora voteaza doua zile. Liderul grupului USR, Catalin Drula e reusit astazi in plenul Parlamentului sa obtina aprobarea amendamentului USR pentru ca romanii din diaspora sa poata vota doua zile la alegerile parlamentare. Oricat ar incerca unii politicieni sa-si aroge merite in succesul de astazi, realitatea nu este de partea lor. USR a anuntat inca din 27 august, prin vocea senatorului USR Radu Mihail, ca depune un proiect de lege cu mai multe modificari la Legea 208/2015, printre care desfasurarea votului in strainatate timp de mai multe zile", arata Barna in postare.Liderul USR afirma ca, ulterior depunerii proiectului USR, "aceleasi prevederi au fost propuse de parlamentarii USR la dezbaterea in comisii a proiectului inaintat de Autoritatea Electorala Permanenta"."Astazi, la votul final, prevederea privind votul timp de doua zile in Diaspora nu ar fi fost admisa daca liderul deputatilor USR, Catalin Drula, nu ar fi intervenit si sustinut amendamentele in plen. Asadar, oricat ar incerca unii si altii sa se impauneze cu rezultatele muncii noastre, adevarul este unul singur. Iar romanii ii vor sanctiona pe impostori, cum ii vor sanctiona si pe hoti si pe cei care pun interesele proprii mai presus de interesele oamenilor", a mai scris Dan Barna.Anterior, liderul deputatilor liberali, Florin Roman, a clamat "victoria PNL pentru diaspora"."Amendamentul prin care cetatenii romani din Diaspora aveau dreptul de a vota sambata si duminica la alegerile parlamentare, sustinut de PNL, a fost adoptat de plenul Camerei Deputatilor. Initial, acest amendament a fost respins de PSD in Comisia Juridica, dar insistentele parlamentarilor PNL pentru ca romanii din Diaspora sa voteze in doua zile, in conditii de siguranta medicala, au avut castig de cauza", a transmis Florin Roman printr-un comunicat de presa.Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege care vizeaza alegerile parlamentare din 6 decembrie.