Vicepremierul Dan Barna, despre incendiul de la "Matei Bals": Pare ca reusim sa invatam de la o tragedie la alta.

"In primul rand, vreau sa transmit condoleante si solidaritate familiilor afectate de aceasta tragedie, de aceasta noua drama, care se intampla la un spital din Romania. Asteptam in orele urmatoare sa vedem care a fost cauza acestui accident , sunt mai multe teorii in spatiul public si evit sa fac orice speculatii, tocmai pentru a avea din partea autoritatilor responsabile o concluzie asupra a ceea ce s-a intamplat acolo.E totusi de remarcat promptitudinea si viteza reactiei, faptul ca toate cele 102 persoane din pavilionul respectiv, din cladirea aceea, au fost mutate Pare ca reusim sa invatam de la o tragedie la alta. Din pacate, nu reusim sa le si evitam , dar reactia echipelor de interventie a fost si tehnic si cantitativ, as spune, una multumitoare, ceea ce este un lucru important", a declarat Barna, vineri, la RFI.Potrivit vicepremierului, orice neglijenta poate avea ca efect pierderea de vieti omenesti."Nu stiu inca exact cauza accidentului din aceasta dimineata, insa e foarte clar ca trebuie masuri foarte dure pentru respectarea regulilor in zone in care se utilizeaza oxigen, in zone din spital cu risc de incendiu, pentru ca orice, orice neglijenta, indiferent care vom constata ca a fost cauza acestui accident, poate sa aiba ca efecte pierderea de vieti omenesti, ceea ce este singura drama care nu mai poate fi reparata.E o tragedie, regret si sunt alaturi de familiile afectate", a raspuns Barna, intrebat ce poate fi facut pentru a evita astfel de tragedii, cum a fost si incendiul de anul trecut, de la Spitalul din Piatra Neamt.