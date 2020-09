VIDEO Barna, mesaj catre Ciolacu: "Cat timp PSD inseamna minciuna si hotie, nu veti avea niciodata voturile USR pentru o motiune de cenzura"

Dan Barna i-a transmis, marti, un mesaj liderului PSD:"Buna dimineata, domnule Marcel Ciolacu. Am citit in presa ca va bate gandul unei motiuni, din aceasta depusa cu cateva saptamani inaintea alegerilor, si va intrebati daca ati avea voturile USR. M-am gandit sa nu va las prea mult in asteptarea raspunsului si va raspund simplu si pe inteles: Nu veti avea voturile USR, cat timp PSD inseamna clanul Firea-Pandele, cat timp PSD inseamna Florin Iordache si Serban Nicolae Cat timp PSD inseamna minciuna si hotie nu veti avea niciodata voturile USR pentru o motiune de cenzura sau alt demers de genul acesta", i-a transmis Barna lui Ciolacu, intr-un mesaj video postat pe Facebook Liderul USR i-a facut si o propunere liderului PSD: "In schimb, va propun altceva pentru a ne arata ca vorba despre o altfel de politica nu este doar o vorba goala. Va propun sa programam referndumul pentru Fara penali in functii publice odata cu alegerile parlamentare. Haideti sa facem asta si atunci poate veti deveni un pic mai credibili. Si dumneavoastra si PSD. Pana atunci, nu sunt voturi de la USR pentru o motiune de cenzura".Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca ar depune o motiune de cenzura la adresa Guvernului condus de Ludovic Orban in situatia in care presedintele USR, Dan Barna, ar fi dispus sa sustina, alaturi de parlamentarii USR, demersul PSD."Sa nu mai vina domnul Barna sa-l injure in Parlament pe Orban, ca-l sustine! Daca vrea, sa ma anunte, doar un sms sa-mi dea!Si o depun, si o votam, si a trecut", a afirmat Marcel Ciolacu, luni seara, la TVR.