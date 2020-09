VIDEO Dan Barna: Clotilde Armand este primar la Sectorul 1. Vrem sa ne asiguram ca nu apar magii prin saci

"Clotilde Armand este primarul Sectorului 1, discutia de aici nu este despre cine ar putea sa fie primar sau care ar putea sa fie rezultatul. Acesta e foarte clar. E confirmat de numaratorile paralele. Procesele verbale, cele existente in sistem in momentul de fata sunt cele pe care le confirma si colegii nostri, si cei din PNL . Clotilde Armand a castigat Sectorul 1 cu aproximativ 1.000 de voturi in fata. Aceasta este realitatea. Vrem sa ne asiguram ca nu apar magii prin saci, sau sa nu apara alte procese verbale din care au iesit semnaturi", a declarat Dan Barna.Acesta a precizat ca a existat o tentativa de fraudare a voturilor descoperita de catre un membru USR, si a ridiculizat explicatiile oferite de primarul Dan Tudorache."S-a incercat falsificarea rezultatului votului de catre PSD si domnul Tudorache printr-o interventie in procesul electoral. Stiti, in cursul zilei de ieri, acel cetatean a fost prins cu un brat de procese verbale, total in afara oricarui cadru normativ sau procedural. Ni s-a explicat ca este un candidat care are, vezi Doamne, procesele verbale personale, dupa care, acum dimineata s-a incercat o varianta alternativa de minciuna, ca ar fi fost un curier care aduna procesele verbale. E minciuna aceea a copiilor, "mi-a mancat cainele tema", pai tu nu ai caine - aa, are vecinul o pisica, cam asta s-a intamplat", a mai spus liderul USR.Reamintim ca seful Politiei Sectorului 1 din Bucuresti, comisarul-sef Ionut Dana, a sustinut marti, 29 septembrie 2020, o declaratie privind scandalul fraudei electorale semnalate la Sectorul 1."Au fost audiate opt persoane. Procesele verbale sunt in numar de 473 si in continuare efectuam cercetari sub suspiciunea falsificarii de documente si evidente electorale.Barbatul era inscris pe lista electorala a unui partid politic la rubrica de consilieri locali", a declarat seful Politiei Sectorului 1, comisar sef de politie Ionut Dana.Clotilde Armand cere preluarea ancheteiClotilde Armand a anunatat marti, 29 septembrie, ca va solicita Parchetului General al Romaniei sa preia ancheta legata de situatia de la Biroul Electoral al Sectorului 1 unde a acuzat o frauda electorala "Astazi voi solicita Parchetului General al Romaniei sa preia ancheta despre situatia de la Biroul Electoral al Sectorului 1. Sa intelegem si noi o treaba", a scris pe pagina ei de Facebook Clotilde Armand.Anuntul acesteia vine dupa ce anterior Dan Tudorache, candidatul PSD la Primaria Sectorului 1, a cerut renumararea voturilor exprimate in alegerile de duminica la Sectorul 1."Azi-noapte, am solicitat Biroului Electoral Central renumararea voturilor.Imi doresc transparenta totala, in primul rand pentru a elimina orice suspiciune despre furtul voturilor. Pentru ca voturile reprezinta vointa si speranta oamenilor. Iar acestea nu trebuie in niciun caz furate", a scris acesta pe Facebook.Europarlamentarul Clotilde Armand a publicat luni, 28 septembrie 2020, doua inregistrari video pe pagina sa de Facebook in care sustine ca, in sediul Directiei de Salubrizare si Investitii situat in Complexul Piata Mures care este situat deasupra Biroului Electoral de Sector se regasesc mai multe procese verbale necompletate si sustine ca acest lucru este o tentativa de frauda electorala.Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a respins acuzatiile."Hai sa fim seriosi", a fost prima reactie a lui Tudorache la acuzatia ca ar fi pregatit o frauda electorala. "Erau procese verbale care urmau sa mearga in sectiile de votare. Erau copii care urmau sa fie completate de reprezentanti din sectiile de votare. Asta era tot", a declarat el pentru News.ro.