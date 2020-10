Prefectul de Timis, fotografiat fara masca la o terasa alaturi de Dan Bittman, lider influent al "miscarii anti-botnita"

Fotografia a fost facuta in Bucuresti, pe 20 octombrie.Imaginea a fost publicata de Click , publicatie pentru care Onet a avut si o reactie. Intrebata de aceasta fotografie, Onet a declarat, initial, ca "nu stie despre ce e vorba". "Nu stiu despre ce fotografie este vorba. Nu am ce declaratii sa dau pe un subiect care nu are legatura cu job-ul meu. Daca ma voi intalni (cu Bittman - nr.) in privat nu e problema presei (...) Nu a existat nicio intalnire cu Dan Bittman",a declarat aceasta.In schimb, Dan Bittman a confirmat ca au stat la terasa, sustinand ca nu a fost incalcata nicio regula. "Da, am iesit. Am purtat masca pana sus la terasa si a fost ok. Mesajul de pe Facebook nu era un indemn la revolta. Eu continui sa-mi duc viata normal, respectand regulile, insa mi se par absurde. E o parere pur personala, nu rog pe nimeni sa ma creada sau sa-mi urmeze exemplul", a declarat Dan Bittman pentru sursa citata.Solistul trupei Holograf , Dan Bittman, a contestat restrictiile impuse de autoritati pentru prevenirea raspandirii COVID-19. Dupa ce, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, s-a plans ca dupa "minciuna COVID" trebuie sa suporte si "alertele penibile si mincinoase pe telefon", Dan Bittman a criticat zilele trecute, la Antena 3, modul in care autoritatile gestioneaza pandemia.Ulterior, intr-o interventie la Gandul Live, solistul trupei Holograf a cerut demisia Guvernului si a facut o afirmatie-soc, spunand ca prefera sa moara de COVID decat sa traiasca in actualele conditii."Nu am ceva cu Horeca, dar nu asta e problema... Aia dezinfecteaza, ai masca. E vorba si de salile de spectacol, daca atat de tare ne protejeaza masca, de ce nu ii lasi sa vina cu masca la concerte. Stau oamenii in metrou ... Trebuiau sa fie zeci de mii de morti . Trebuiau sa fie cazuti pe strada oamenii aia. Daca e asa un virus letal, daca e pandemie. La noi nu e cazul. Trebuiau sa fie 80 milioane de "dusi", sunt un milion. Am gura spurcata si imi permit sa spun orice. Sa mor si eu de Covid, sa dea Dumnezeu. Chiar nu vreau sa mai traiesc in conditii degradante. Nu se poate asa ceva, este prea mult", a spus Bitmann, potrivit sursei citate.