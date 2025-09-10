Motivul surprinzător pentru care Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au despărțit: „Nu am avut presiune acasă”

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 10:40
Dan Bittman și Liliana Ștefan și-au încheiat relația în 2017, după aproape trei decenii petrecute împreună, fără a fi oficial căsătoriți, timp în care au crescut trei băieți. Într-o discuție despre gelozie, Dan Bittman a dezvăluit că nu a existat niciodată acest sentiment din partea Lilianei, iar tocmai libertatea excesivă din relație ar fi fost unul dintre factorii care au condus la separare.

Despărțirea lor s-a produs fără scandal, dar nu a fost nici complet amiabilă, a explicat solistul Holograf. Liliana Ștefan a primit de la el o locuință în care să stea alături de cei trei copii.

Dan Bittman, despre despărțirea de Liliana Ștefan

Într-un podcast cu Teo Trandafir, Bittman a oferit mai multe detalii despre motivele separării.

„Am mai zis-o de foarte multe ori, acasă am avut norocul de a fi cu o doamnă care nu a făcut din asta o prioritate, până când nu am călcat accelerația mult prea tare și s-a ales, adică a fost prea de tot", a mărturisit artistul, povestind cum libertatea prea mare i-a creat senzația de răcire în relație.

Dan Bittman a explicat că Liliana nu îl controla sau nu îi scria constant pentru a afla unde este. „Nu am avut nicio presiune acasă, din punctul ăsta de vedere. Probabil că de asta s-a și ajuns unde s-a ajuns, pentru că nici măcar nu mi se spunea la 1 noaptea 'unde te duci, ce faci?' Plecam câte o săptămână, mai primeam un telefon, eram întrebat 'Ai uitat de noi?' Cum să uit. Nu a fost presiune, în schimb, am avut și momente bune în viață, câteva. Le număram pe degete", a mai spus el.

Ce educație le-a dat copiilor

Cei trei băieți ai lor, Alexandru (25 de ani), Patrick (20 de ani) și Mark (17 ani), cresc acum sub atenția ambilor părinți. Dan Bittman le oferă copiilor sarcini și îi recompensează pentru efort, dorind să îi învețe valoarea muncii și responsabilitatea financiară.

„Când vin și muncesc, îi plătesc. Eu am vrut să-i învăț să aibă responsabilitate, să învețe să câștige bani, e o muncă, Alex știe, cunoaște foarte bine, toți trei știu să programeze tot sistemul. E o meserie și asta și am zis să învețe și ei ce e cu munca. Nu le dau bani, dar îi ajut, pentru că na… dar în limite normale. Cred că maică-sa îi învață să ceară (râde). Punctele noastre de vedere sunt diferite de multe ori, dar eu încerc să fiu mai înțelegător, le spun că trebuie să meargă pe drumul lor, să aibă parte de eșec, succes", a explicat el.

În ciuda neînțelegerilor, Dan Bittman recunoaște contribuția Lilianei în creșterea și educarea copiilor.

„Liliana, mama copiilor mei. Ea a fost femeia pentru care am și făcut copiii. Am stat de vorbă și ne-am sfătuit. Am zis să facem un copil și uite, am făcut trei. Până să ne despărțim, am stat vreo 29 de ani cât de cât împreună. Am făcut multe împreună. Ea a fost echilibrul. Dacă nu ai o femeie de genul ei, nu poți să duci o lucrare atât de mare", a declarat artistul la podcastul Fain și Simplu, al lui Mihai Morar.

