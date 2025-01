Povestea tristă de iubire dintre Dan Chișu și Manuela Hărăbor. Regizorul nu și-a dorit niciodată un copil cu actrița

Manuela Hărăbor este una dintre cele mai iubite actrițe de teatru, care s-a remarcat nu doar datorită frumuseții sale aproape inegalabile, ci și pentru talentul ei desăvârșit. Chiar și așa, înzestrată cu toate atuurile, actrița nu avut o viață fericită în ceea ce privește dragostea. A iubit trei bărbați, pe Dan Alexandru, Dan Chișu și Soli Shaltiel. Cu regizorul are un băiat pe care nu l-a recunoscut niciodată public, deși instanța l-a obligat la pensie alimentară. Povestea de dragoste dintre Dan Chișu și Manuela Hărăbor poate fi scenariu de film. Ea a simțit mai mult, el spre deloc.

Manuela Hărăbor a avut trei căsătorii. În 1989, s-a căsătorit cu operatorul Dan Alexandru, însă mariajul a durat doar cinci luni. Spre finalul căsniciei cu primul soț, actrița a avut o relație intensă cu Dan Chișu, pe care l-a iubit atât de mult încât și-a dorit un copil cu el. Regizorul spunea că pentru el a fost o relație de-o vară și nimic mai mult. De altfel, în ceea ce privește copilul, Dan Chișu a spus că Manuela Hărăbor l-a anunțat că este tată și că a născut un băiețel, însă că va crește copilul singură.

Ce a răspuns Dan Chișu când a fost întrebat de Manuela Hărăbor. Nu a iubit-o la fel

„Se spune. Dacă este sau nu este, asta n-o știe decât Dumnezeu, nu? Relația mea cu Manuela a fost o relație temporara. Era în perioada în care am plecat din tara, și am avut o poveste absolut extraordinară într-o vara la mare. Ea era căsătorită atunci! Stiu doar câteva lucruri. Că ea nu a fost foarte sincera și mai stiu că soțul ei o iubea foarte, foarte tare. Nu pot să judec problema ei pentru că n-am discutat-o niciodată. Eu eram un pasager.

M-am simțit destul de vinovat atunci de ce mi s-a întâmplat, dar, nefiind în țară, aveam o justificare și spun sincer că nu mi-am imaginat că o femeie care e căsătorită poate să meargă atât de departe, deși, mai târziu am înțeles că erau în separare, despărțire, amănunte care oricum nu contează. Relația dintre mine și Manuela a continuat sporadic, absolut sporadic, n-a fost nici un fel de proiect serios. N-am locuit împreună, n-am avut planuri să ne căsătorim, nici să avem ceva în comun…

Ne plăceam, ne întâlneam, ne iubeam și asta era! La un moment dat, după o întâlnire pe care o avusesem cândva, undeva… în noiembrie, nu știu, m-a anunțat că este însărcinată și că vă naște un copil. În septembrie m-a anunțat: “Ești tata și ai un băiat.” Și eu i-am respectat dorință ei de a mă anunță. Ea a luat o decizie unilaterala, după care mi-a dat telefon și mi-a spus: ” Am un copil pe care vreau să-l cresc singură. N-ai nici un fel de obligație. Am vrut eu să fac un copil cu tine. ” Eu am întrebat-o: ” Manuela, tu ai avut certitudinea acestui lucru?” și mi-a spus ”Da! Este certitudinea mea.” Desi și ea știe, și eu știu, că ea nu a întreținut în acea perioada relații numai cu mine!”

Pentru Manuela Hărăbor nu a însemnat la fel relația cu Dan Chișu, pe care l-a iubit atât de mult încât își dorea mai mult de la el, însă niciodată nu i-a spus, potrivit regizorului. De altfel, în perioada în care s-au întâlnit, actrița încă era căsătorită cu Dan Alexandru. Din momentul în care a devenit intimă cu Dan Chișu, Manuela Hărăbor a declarat că a plecat din casa soțului. Pentru actriță, relația cu regizorul a fost mai mult decât o chestiune pasageră.

„Da, eram căsătorită, dar în prima zi în care m-am întâlnit cu Dan (Chișu n.r.), m-am mutat înapoi de la soțul meu la mama. N-am putut divorțat imediat, așa cum doream, pentru că în ’90 nimeni nu se ocupa la tribunale de divorțuri.”, spunea Manuela Hărăbor, care l-a născut pe Andrei în 1991.

Actrița nu a mai avut legături cu Dan Chișu, însă l-a dat în judecată pe regizor, iar instanța a hotărât, după prezentarea testului de paternitate că fiul Manuelei Hărăbor este al lui, să plătească pensie alimentară de 3.000 de lei.

Actrița a mai fost căsătorită din 1995 cu omul de afaceri israeliano-american Soli Shaltiel. Cei doi au locuit în Statele Unite timp de șapte ani, perioadă în care Manuela a renunțat la cariera sa actoricească. Au divorțat în 2012. În iunie 2012, s-a căsătorit cu actorul Rareș Ioan Stoica. Relația lor s-a încheiat după câțiva ani. Rareș Stoica a decedat la sfârșitul anului 2024.

