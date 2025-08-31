Sedinta solemna la Parlament, de 1 Decembrie. Iohannis nu e invitat, votul pentru Sova se amana

Sambata, 28 Noiembrie 2015, ora 17:25
5775 citiri
Sedinta solemna la Parlament, de 1 Decembrie. Iohannis nu e invitat, votul pentru Sova se amana
Foto: Facebook / Dan Sova

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca votul pentru arestarea lui Dan Sova (PSD) va fi amanat cu o zi pentru ca Parlamentul a decis sa organizeze o sedinta solemna cu ocazia Zilei Nationale.

Biroul Permanent al Senatului anuntase ca votul pentru solicitarea DNA in cazul Sova se va da pe 2 decembrie, insa acesta a fost amanat cu o zi, mai exact pentru joi, ora 10:00, informeaza Realitatea TV.

Conform sursei citate, la sedinta solemna ar fi fost deja invitati toti fostii presedinti, precum si membrii corpului diplomatic, dar nu si Klaus Iohannis.

DNA a cerut pentru a doua oara arestarea social democratului acuzat de aceasta data de trafic de influenta. Prima data, in dosarul Turceni-Rovinari in care este invinuit si Victor Ponta, Senatul a respins de doua ori prin vot solicitarea DNA.

Dan Sova este suspectat ca ar fi primit o suta de mii de euro, pentru ca interveni la seful CET Govora, Mihai Balan, ca o firma de avocatura sa obtina un contract.

Octavian Berceanu a fost ales președinte al Partidului REPER: ”Am învățat politica în stradă, de la oamenii care au ceva de spus”
Octavian Berceanu a fost ales președinte al Partidului REPER: ”Am învățat politica în stradă, de la oamenii care au ceva de spus”
Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii Naționale de Mediu, a fost ales președinte al partidului REPER, anunțul fiind făcut de acesta pe Facebook. „Am fost ales noul președinte pentru...
Victor Negrescu (PSD): „Partidul Social Democrat rămâne forța de echilibru, formațiunea capabilă să corecteze excesele și să atenueze efectele măsurilor de austeritate”
Victor Negrescu (PSD): „Partidul Social Democrat rămâne forța de echilibru, formațiunea capabilă să corecteze excesele și să atenueze efectele măsurilor de austeritate”
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu afirmă, sâmbătă, 30 august, că ”politica se face cu sens şi responsabilitate” şi apreciază că ”populismul, eşecurile establishmentului politic,...
#vot Sova arestare Senat, #sedinta solemna Ziua nationala Parlament , #DNA
Comentarii
Poza DR.STRANGELOVE
DR.STRANGELOVE
rank 5
Nu-i nimic, la anul tot sarbatoreste Ziua nationala la Jilava,
pe post de mireasa :) Cat il vor putea pasui trantorii penali din Parlament? Vezi tot
Poza Constant
Constant
rank 5
Parlamentul plin de comunisti si pui de comunisti isi da arama pe
fata! Presedintele Iohannis nu este invitat ?
Nu pot crede ca sunt atat de stupizi... desi, luind in... Vezi tot
Vezi toate comentariile (16) Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Certificatul de deces" al NATO. Documente desecretizate arata cat de aproape a fost Rusia de integrarea in alianta militara
DigiSport.ro
Fara mila! Cum l-au numit olandezii pe Dennis Man, scos iarasi de pe teren dupa 45 de minute
DigiSport.ro
FOTO Unde a fost vazut Donald Trump, dupa ce milioane de americani s-au intrebat daca a murit

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Octavian Berceanu a fost ales președinte al Partidului REPER: ”Am învățat politica în stradă, de la oamenii care au ceva de spus”
  2. Victor Negrescu (PSD): „Partidul Social Democrat rămâne forța de echilibru, formațiunea capabilă să corecteze excesele și să atenueze efectele măsurilor de austeritate”
  3. Celulă de criză la Ministerul Economiei pentru cei aproape 700 de turiști români blocați în Grecia, Cipru și Spania. Radu Miruță: „Este o înșelătorie”
  4. Ce-i răspunde Bogdan Ivan ministrului Economiei, Radu Miruță, după acuzațiile legate de numirile din Consiliile de Administrație: „Să facă toate procedurile legale”
  5. Cătălin Drulă spune că metroul București poate fi integrat cu STB, dar cu o condiție: ”Subvenția la metrou este de un miliard de lei” VIDEO
  6. "Taxați bogații sau vă e frică de ei?". Scandal în Coaliție după eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor
  7. Guvernul își asumă răspunderea asupra proiectelor de austeritate, inclusiv pentru pensiile magistraților. "La situații excepționale luăm măsuri excepționale"
  8. Andrei Caramitru, despre Nicușor Dan: "A ratat complet primele 100 de zile - momentul cheie când te poziționezi și îți definești mandatul și puterea"
  9. "Doar tăiaţi, demolaţi, desfiinţaţi". Bolojan, criticat dur de PSD Iași din cauza pachetelor de reformă. "Mai bine ieşim de la guvernare"
  10. Dan Tanasă contraatacă. Acuză o acțiune de kompromat împotriva sa. "Godină l-a sunat pe președintele blocului în care locuiesc"