Sedinta solemna la Parlament, de 1 Decembrie. Iohannis nu e invitat, votul pentru Sova se amana

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca votul pentru arestarea lui Dan Sova (PSD) va fi amanat cu o zi pentru ca Parlamentul a decis sa organizeze o sedinta solemna cu ocazia Zilei Nationale.

Biroul Permanent al Senatului anuntase ca votul pentru solicitarea DNA in cazul Sova se va da pe 2 decembrie, insa acesta a fost amanat cu o zi, mai exact pentru joi, ora 10:00, informeaza Realitatea TV.

Conform sursei citate, la sedinta solemna ar fi fost deja invitati toti fostii presedinti, precum si membrii corpului diplomatic, dar nu si Klaus Iohannis.

DNA a cerut pentru a doua oara arestarea social democratului acuzat de aceasta data de trafic de influenta. Prima data, in dosarul Turceni-Rovinari in care este invinuit si Victor Ponta, Senatul a respins de doua ori prin vot solicitarea DNA.

Dan Sova este suspectat ca ar fi primit o suta de mii de euro, pentru ca interveni la seful CET Govora, Mihai Balan, ca o firma de avocatura sa obtina un contract.

