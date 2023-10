Dan Sova: Nu sunt executat silit

Ministrul pentru Relatia cu Parlamentul, Dan Sova, sustine ca informatiile aparute in presa conform carora ar fi "executat silit de Fisc" sunt false.

Intr-un comunicat de presa trimis de catre Biroul de presa al Guvernului, Dan Sova precizeaza ca informatia lansata de revista Capital si preluata de mai multe surse de presa nu este reala.

Ministrul Sova trimite de pe aceeasi adresa oficiala a biroului de presa al guvernului si adresa ANAF "care atesta faptul ca nu se afla sub incidenta OG 92/2003", adica nu exista nicio executare silita impotriva sa.

"De asemenea, precizez ca fac parte dintre contribuabilii seriosi, motiv pentru care solicit trimestrial ANAF certificate de atestare fiscala, care sa arate ca nu sunt dator la niciunul dintre bugetele statului. De aceea, atasez acestui comunicat certificatele fiscale din datele de 15.05.2012, respectiv 26.09.2012, care arata in mod clar ca nu exista nicio datorie a mea catre vreunul dintre bugetele statului.

Sunt constient de faptul ca, fiind in campanie electorala, lansarea unor astfel de atacuri are o miza politica clara. Perioada electorala nu poate face insa acceptabila formularea de acuzatii false, cu atat mai mult cu cat este vorba nu doar de imaginea unei persoane, respectiv a subsemnatului, ci de imaginea Guvernului Romaniei in ansamblul sau", se arata in comunicatul remis Ziare.com de Biroul de presa al Guvernului sub semnatura lui Dan Sova, ministru delegat pentru relatia cu Parlamentul.

Potrivit Capital, societatea Bankruptcy eXPERT SRL, care se ocupa cu consultanta pentru afaceri si management, la care Dan Sova detine 90% din actiuni, are datorii la stat in valoare de 14.253 de lei, din care aproape 4.277 de lei reprezinta doar dobanzi si penalitati. Conform sursei citate, Fiscul a inceput procedura de executare silita in cazul Bankruptcy eXPERT.

