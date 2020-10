Arogantele lui Dan Sova. Fostul ministru vrea sa i se plateasca salariul de conferentiar universitar pentru perioada in care a fost inchis la Jilava

Salvat de CCR

Primii pasi

"Salariul reprezinta contraprestatia in munca"

"Nu s-a prezentat la locul de munca"

Curtea respinge apelul

Ziare.com a analizat acest proces initiat de fostul ministru PSD . Un caz fara precedent in Romania. Totul a inceput in decembrie 2019, cand Dan Sova a chemat la bara Universitatea Bucuresti, intr-un litigiu de munca. Concret, cerea ca unitatea de invatamant superior sa-i achite salariile indexate, majorate si actualizate pentru perioada 20 iunie 2018 - 19 martie 2019, plata dobanzii legale aplicata intregii sume datorate incepand cu data de 25 februarie 2019.Este vorba despre perioada in care Dan Sova a fost inchis in Penitenciarul Jilava, pentru a executa o pedeapsa de trei ani de inchisoare pentru trafic de influenta in dosarul CET Govora. Un dosar in care procurorii DNA l-au acuzat ca ar fi primit spaga suma de 100.000 de euro. Condamnarea a fost data pe 20 iunie 2018 de un complet de 5 judecatori de la Inalta Curte.Dan Sova este, din 1995, cadru didactic la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti. In momentul condamnarii sale, el ocupa pozitia deImediat dupa condamnare, Universitatea Bucuresti i-a incetat contractul lui Sova, in baza unei prevederi din Codul Muncii- art.56 () alin.1 lit.f ().Cateva luni mai tarziu, Curtea Constitutionala dadea o decizie controversata, declarand nelegale completurile de 5 judecatori de la Inalta Curte. O hotarare care i-a permis lui Dan Sova sa promoveze o cale de atac extraordinara, contestatie in anulare, si sa ceara desfiintarea sentintei definitive.Apoi, deciziile favoriabile vin in serie. Pe 20 decembrie 2018, Inalte Curte l-a eliberat pe Dan Sova din penitenciarul Jilava, in baza deciziei CCR. Pe 21 octombrie 2019, Inalta Curte desfiinteaza sentinta definitiva si decide rejudecarea de la zero a intregului dosar, tot in baza deciziei CCR.Procesul a fost mutat la Curtea de Apel Bucuresti, deoarece Sova nu mai era nici ministru, nici parlamentar. Urmatorul termen din dosarul in care Dan Sova este judecat pentru fapte de coruptie este pe 2 octombrie, potrivit portalului instantelor. Dar sa ne intoarcem la procesul pe care Dan Sova l-a deschis Universitatii Bucuresti. Fostul ministru era nemultumit ca, desi Universitatea Bucuresti l-a reintegrat in martie 2019 in functia de conferentiar universitar, nu i-au fost platite si salariile din perioada iunie 2018 - martie 2019. Teza acestuia era caFostul rector Mircea Dumitru i-a transmis oficial ca, avand in vedere ca incetarea de drept a contractului individual de munca nu a fost realizata din culpa sau prin vointa angajatorului, drepturile salariale solicitate nu vor fi asumate si achitate de Universitatea Bucuresti decat in baza unei hotarari judecatoresti in acest sens.In aceste conditii, s-a ajuns la proces. Pe 5 martie 2020, Tribunalul i-a respins cererea lui Dan Sova. Argumentele fostului ministru au fost spulberate."Nu a putut fi primita sustinerea reclamantului conform careia, nemaiexistand condamnarea definitiva, nu ar mai fi existat temei legal pentru incetarea de drept a contractului sau de munca, ca ar fi desfiintata automat si decizia nr.1024/26 iunie 2018 prin care i-a incetat contractul individual de munca, iar partile ar fi, practic, repuse in situatia anterioara, atat timp cat Codul muncii nu reglementeaza o astfel de salvgardare a contractului de munca, odata ce acesta a incetat de drept", explica Tribunalul Bucuresti.In plus, judecatorii au facut trimitere la Codul Muncii, la articolul care arata ca salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.Doar daca munca nu a putut fi prestata din culpa paratei, reclamantul ar fi putut, eventual, solicita despagubiri (si nu drepturi salariale), actiune care ar avea insa alt obiect si alta cauza juridica, fiind intemeiata pe alt temei", explica judecatorii.Concluzia: Dan Sova nu a prestat activitate pentru Universitatea Bucuresti, deci nu i se cuvin drepturile salariale solicitate.Nemultumit de decizie, fostul ministru a contestat-o la Curtea de Apel Bucuresti. Universitatea Bucuresti a subliniat ca acesta "fiind condamnat la pedeapsa privativa de libertate, s-a aflat (nu numai de drept, dar si de fapt) in imposibilitatea de a se prezenta la locul de munca"."In perioada reclamata, reclamantul nu a prestat niciun fel de munca in beneficiul Universitatii din Bucuresti. Nu s-a prezentat la locul de munca, nu din vointa sau din culpa angajatorului, ci pentru faptul ca s-a aflat in imposibilitate fizica, fiind condamnat definitiv la o pedeapsa privativa de libertate", se arata in intimpinare.Luna trecuta, Curtea de Apel Bucuresti i-a respins apelul lui Dan Sova: "Prima instanta a facut o aplicare corecta a legii, considerentele de fapt si de drept ce au stat la baza solutiei pronuntate fiind pertinente".Magistratii motiveaza ca logica insituita de Codul Muncii, de incetare a contractului de munca cu o persoana condamnata la pedepse cu executare in penitenciar , este simpla: "Institutia incetarii de drept intervine din ratiuni obiective, intrucat incarcerarea salariatului face imposibila prezenta sa la locul de munca, absenta lui o perioada indelungata din unitate justificand incetarea de drept a contractului, fara sa fie nevoie de vreun demers al angajatorului"."Codul muncii nu prevede o salvgardare a contractului individual de munca, precum aceea propusa de apelant, odata ce acesta a incetat de drept, iar in baza art. 159 din Codul muncii,, ceea ce, in prezenta cauza, apelantul (Dan Sova- n.red.) nu a prestat pentru angajator in perioada de referinta, aflandu-se in executarea unei pedepse privative de libertate, prin urmare, in imposibilitate fizica", explica Curtea de Apel Bucuresti.In plus, Universitatea Bucuresti nu a avut nicio culpa si nicio calitate procesuala in procesul penal. Judecatorii i-au mai aratat lui Dan Sova ca a exista si procedura repararii pagubei materiale sau a daunei morale in caz de eroare judiciara sau in caz de privare nelegala de libertate ori in alte cazuri (art. 538-542 din Codul de procedura penala)."Reparatia este, in toate cazurile, suportata de stat, prin Ministerul Finantelor Publice, iar nu de fostul angajator al unei persoane aflate intr-o atare situatie", conchide Curtea de Apel Bucuresti.