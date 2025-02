Sova: Autostrada Comarnic-Brasov, printre cele mai ieftine din lume

Ministrul Transporturilor, Dan Sova, sustine ca autostrada montana ce va lega Comarnic de Brasov este printre cele mai ieftine din lume.

"Contrar celor prezentate, ca ar fi o autostrada foarte scumpa, pretul kilometrului de autostrada de munte la Comarnic-Brasov este unul dintre cele mai scazute din lume. Am aratat ce s-a construit in SUA, in Germania, in Franta, in Spania, pe zone muntoase, iar pretul a fost de 2,5 - 3 ori mai mare decat ce am negociat noi pe Comarnic-Brasov, o autostrada de munte care va fi, daca nu ma insel, la cea mai mare altitudine din Europa", a spus Sova, la Realitatea TV.

El a estimat ca pentru constructia autostrazii Comarnic - Brasov este necesara suma totala de 1,5 - 1,8 miliarde de euro, iar proiectul va fi terminat in 2016.

Anterior, Sova a anuntat ca va costa 28 de milioane de euro pe kilometru, pretul fiind cu 7 milioane mai mic decat cel obtinut de guvernarea PDL.

"Pentru o comparatie cu negocierea din 2010, informez ca pretul mediu pe km pentru constructia autostrazii de munte Comarnic - Brasov este 28 milioane de euro/km (fara TVA). Pretul negociat de PDL in 2010 pentru aceeasi autostrada a fost de 35,281 milioane euro/km (fara TVA).

Se poate observa usor ca am facut o reducere a pretului pe km fata de 2010, ca urmare a negocierilor, de peste 7 milioane de euro. Tradus in procente, inseamna mai putin cu peste 20% fata de negocierea PDL-ului", a transmis ministrul.

Autostrada va avea 53 de kilometri plus 7 kilometri de drumuri de legatura.

Cea mai scumpa autostrada din Romania

Totusi, Comarnic-Brasov ramane cea mai scumpa autostrada din Romania, depasind Autostrada Transilvania (23 milioane de euro/km pentru 52 de km construiti), al carei costuri au crescut in urma contractului pagubos cu americanii de la Bechtel.

Soseaua de mare viteza va fi realizata pe un traseu montan, pentru care se percep mai multi bani decat cele construite la deal sau campie.

Potrivit Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale (CNADNR), standardul de cost pentru o autostrada de munte este de 6 milioane de euro/km, suma la care se adauga alte cheltuieli. In consecinta, pretul unui km din Comarnic-Brasov e de 4,6 ori mai mare decat cel de baza.

Comparativ, la campie, CNADNR arata ca suma initiala, fara costuri aditionale, este de 3,8 milioane de euro pe km.

Harta autostrazilor din Romania. Sursa: CNADNR

Situatia din Europa

Intr-adevar, in Europa exista autostrazi mai scumpe. Cea mai costisitoare este in Suedia - 125 de milioane de euro pe kilometru, o lungime 6 km, din care 4,7 in tunel. O suma la fel de impresionanta, 100 milioane de euro pe km, a fost cheltuita de olandezi pentru tronsonul Delft-Rotterdam, de 7 km.

O alta sosea foarte scumpa este in Slovacia, 82 de milioane de euro pe kilometru pentru Tronsonul Visňove - Dubna Skala de 8,1 km. Si in Slovenia, pentru construirea tronsonului de 5,5 km Sentvid-Koseze de pe A2 s-au cheltuit 44 milioane de euro/km.

In schimb, A45 din Franta va avea pretul de 27 de milioane de euro euro/km, in timp ce elenii au dat 20 milioane de euro pe kilometru in cazul soselei Attiki Odosare.

Vecinii din sud au construit autostrazi mai ieftine ca noi. De exemplu, A1, denumita si Autostrada Tracia, are 360 de kilometri si leaga Sofia de portul Burgas de la Marea Neagra, iar costurile s-au situat intre 2 milioane euro (tronsonul Tracia - Nova Zagora - Yambol) si 2,8 milioane euro (Hemus - Sofia si Yana).

Mai mult, autostrada care leaga Sofia de granita cu Grecia are 150 de kilometri dintre care 70 sunt prin munte, dar 12 tuneluri, astfel ca pretul a ajuns la 5,5 milioane de euro pe kilometru, mult mai putin decat in cazul autostrazii Comarnic-Brasov.

C.P.

