Sova: Lukoil sa plateasca taxele, sa respecte legea

Purtatorul de cuvant al PSD, Dan Sova, sustine ca "Lukoil trebuie sa plateasca statului roman taxele datorate si trebuie sa respecte legea", dar arata ca "Traian Basescu acopera prin scandal relatia sa cu aceasta companie ruseasca".

"Mesajul transmis de Guvern este foarte clar: Lukoil trebuie sa plateasca statului roman taxele datorate si trebuie sa respecte legea. In acelasi timp, este de datoria Executivului sa fie preocupat de stabilitatea locurilor de munca din Romania si de situatia angajatilor de la rafinaria din judetul Prahova", a declarat Dan Sova, potrivit Mediafax.

Purtatorul de cuvant al PSD acuza insa ca Traian Basescu a beneficiat de sponsorizari din partea Lukoil in 2009.

"In plus, tentativa domnului Basescu de a inflama subiectul Lukoil are si scopul de a ascunde cu o perdea de injurii relatia sa cu aceasta companie ruseasca, un sponsor foarte important al campaniei sale din 2009. Banii rusesti au ajuns la campania domnului Basescu, iar acum presedintele nu stie cum sa acopere acest lucru", mai sustine Sova.

Basescu: Lukoil sa plece in Rusia daca nu ne respecta legile. Guvernul sa preia rafinaria

Ads

Presedintele Traian Basescu a avut joi o reactie deosebit de dura fata de pozitia conducerii Lukoil, care a amenintat ca se va retrage din Romania daca procurorii care ancheteaza o posibila evaziune fiscala de 200 de milioane de euro la Petrotel Ploiesti mentin sechestrul pe pus pe anumite bunuri ale companiei.

"Daca maine Lukoil va stabili sa nu reia productia, cer Guvernului Romaniei sa fie pregatit sa preia rafinaria de la Ploiesti. Lukoil trebuie sa se gandeasca sa dispara de tot de pe piata romaneasca, daca asta ii este abordarea. Lukoil trebuie sa hotarasca: respecta legile statului roman sau daca vrea legile de la Moscova, se se duca acolo, nu in Romania", a declarat Traian Basescu, intr-o declaratie de presa.

Ads