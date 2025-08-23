Sova s-a bagat in fata la coada la permise: Doi angajati vor fi anchetati disciplinar

Doi angajati ai Directiei de Permise Auto din Pipera vor fi cercetati disciplinar dupa ce l-au ajutat, joi, pe fostul senator PSD Dan Sova sa sara coada si sa se bage in fata.

Inca de aseara a fost declansata o ancheta interna dupa ce deputatul USR Cornel Zainea l-a pozat pe Sova intrand peste rand si a postat imaginile pe Facebook, informeaza Realitatea TV.

Prima ancheta a stabilit cine sunt angajatii care "ar fi facilitat efectuarea unei operatiuni de preschimbare a permisului de conducere al unei persoane", sustine Directia de Permise, intr-un comunicat. Urmeaza acum alta care sa determine si daca vor fi sanctionati acestia de conducerea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Institutiei Prefectului Ilfov.

Potrivit sursei citate, "nicio persoana cu functie de conducere nu a avut cunostinta" de acest tratament preferential de care s-a bucurat Sova.

Amintim ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost protagonistul unui urias scandal public similar dupa ce in vara trecuta a ocolit coada la care stateau zeci de oameni ca sa isi preschimbe permisul auto si a fost introdus inauntru pentru a termina mult mai repede.

Atunci, in urma anchetei prefectului Capitalei, doi angajati de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor Bucuresti au primit mustrare scrisa.

