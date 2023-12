Sova, scrisoare pentru Blaga: Condamnata Macovei nu are ce cauta in PE, este o mare greseala

Senatorul PSD Dan Sova i-a trimis o scrisoare presedintelui PDL, Vasile Blaga, transmitandu-i acestuia ca este o "mare greseala" propunerea candidaturii Monicai Macovei pentru un loc in Parlamentul European.

"In mod normal nu v-as fi scris aceasta scrisoare. In fond, fiecare partid are dreptul sa-si desemneze ce candidati gaseste de cuviinta.

Gravitatea situatiei schimba insa lucrurile. Ma simt nevoit sa las la o parte orice retinere ce ar rezulta din relatia politica de tip concurential in care partidele noastre se afla si sa fac pur si simplu apel la buna-dumneavoastra credinta", se arata in scrisoarea trimisa de Sova lui Blaga, potrivit unui comunicat remis Ziare.com.

Acesta si-a manifestata speranta "din tot sufletul" ca interesul national sa fie mai presus decat orice confruntare politica, pentru Vasile Blaga, si ca nu este doar "o nota de subsol in statutul PDL".

Care sunt democrat-liberalii in carti pentru europarlamentare

"Spun asta pentru ca sunteti pe cale sa comiteti o mare greseala. Sa propuneti spre trimitere in Parlamentul Europei o persoana condamnata de lege pentru minciuna si calomnie", continua vicepresedintele PSD, reamintind ca Monica Macovei a fost condamnata definitiv si irevocabil, pe 7 noiembrie, de ICCJ, dupa afirmatii calomnioase la adresa social-democratului.

"Tinand cont de situatia juridica in care se afla condamnata Macovei, va rog sa aveti decenta de a nu trimite in Parlamentul European o persoana condamnata in mod definitiv si irevocabil de catre ICCJ pentru afirmatii calomnioase.

Condamnata Macovei nu are ce cauta in Parlamentul European. Condamnata Macovei nu trebuie sa reprezinte Romania intr-un asemenea inalt for politic european. Romania nu merita o asemenea pata pe obrazul sau", mai afirma Dan Sova.

Monica Macovei il ameninta pe Dan Sova cu CEDO

Sova, increzator in "respectul pentru adevar din PDL"

"Retrimiterea Monicai Macovei in forul de la Bruxelles ar insemna ca partidul dumneavoastra nu da doi bani pe justitia din Romania. (...) Domnule Vasile Blaga, nu faceti zid in jurul unor condamnati definitivi si irevocabili precum Monica Macovei!

Ani de-a randul, niciodata cu adevarat europarlamentar al Romaniei, condamnata Macovei a fost sursa celor mai sordide si daunatoare dezinformari in Parlamentul European cu privire la tara noastra si la adversarii politici.

Pentru ca este intotdeauna mai usor sa faci rau decat bine, ani multi de munca vom avea nevoie pentru a face uitate denigrarile si minciunile pe care condamnata Monica Macovei le-a picurat precum cianura in urechile celor dispusi sa o asculte.

Domnule Blaga, lucrati in folosul Romaniei si taiati de la radacina sursa dezinformarilor despre Romania din Parlamentul European, taind-o pe condamnata Monica Macovei de pe lista de viitori europarlamentari ai PDL!", mai scrie senatorul PSD.

Dan Sova incheie, declarandu-se "increzator inca in respectul pentru adevar din PDL", semnandu-se "unul dintre multii calomniati ai Monicai Macovei".

Macovei, despre procesul pierdut cu Sova: N-am vrut sa folosesc imunitatea

Presedintele PDL, Vasile Blaga, a declarat, vineri, la Craiova ca pe lista partidului pentru alegerile europarlamentare se vor afla atat persoane cu experienta in Parlamentul European cum sunt Teodor Stolojan, Monica Macovei,Marian Jean Marinescu si Traian Ungureanu, dar vor fi si reprezentanti ai regiunilor.

Fostul ministru al Justitiei a pierdut definitiv si irevocabil procesul pe care i l-a intentat ministrul Marilor Proiecte, Dan Sova, caruia trebuie sa ii plateasca daune de 10.000 de lei.

Monica Macovei a anuntat ca va merge mai departe si va contesta decizia la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Europarlamentarul PDL mai are un proces cu Sova, pe care l-a castigat in prima faza, dupa ce ministrul declarase ca tatal ei a fost general de Securitate.

F.N.