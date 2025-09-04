Dan Sova petrece noaptea in spatele gratiilor. Cand afla daca va fi sau nu arestat preventiv

Autor: Camelia Badea
Joi, 03 Decembrie 2015, ora 20:18
4952 citiri
Dan Sova petrece noaptea in spatele gratiilor. Cand afla daca va fi sau nu arestat preventiv
Foto: Realitatea TV

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis joi seara ca va lua vineri dimineata o decizie cu privire la senatorul PSD Dan Sova, retinut de DNA sub acuzatia de trafic de influenta.

Sedinta de judecata va incepe la ora 9:30, informeaza Digi 24.

Decizia ICCJ va fi executorie, dar nu definitiva, putand fi contestata tot la Inalta Curte.

Senatorul a fost retinut, joi dupa amiaza, pentru 24 de ore, fiind prezentat dupa numai cateva ore in fata Inaltei Curti.

Sova a ajuns la sediul central al DNA pentru audieri la ora 15:00, dupa ce in aceasta dimineata Senatul a aprobat solicitarea procurorilor de ridicare a imunitatii senatorului PSD. La ora 16:22 el a iesit incatusat din sediul DNA si a fost dus cu masina politiei in Arestul Central al Politiei Capitalei.

In comunicatul remis ulterior presei de DNA se precizeaza ca Dan Sova este cercetat pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta.

"In perioada octombrie 2011 - iulie 2014, inculpatul Sova Dan-Coman a pretins sume de bani si a primit in total 100.000 de euro de la o persoana denuntatoare, in schimbul traficarii influentei sale reale pe care o avea pe langa inculpatul Balan Mihai, director general al centralei de energie termica CET Govora SA, astfel incat acesta din urma sa asigure incheierea unui contract de asistenta juridica cu o anumita societate de avocatura, contract de tip abonament lunar, la o valoare de 10.000 euro/luna", se arata in comunicatul de presa al DNA.

Joi dimineata, Senatul a votat cu o majoritate covarsitoare ridicarea imunitatii lui Dan Sova. 95 de voturi au fost pentru si doar 30 impotriva.

Este a doua oara cand DNA cere avizul Senatului pentru retinerea si arestarea preventiva a lui Dan Sova, de data aceasta acuzat de trafic de influenta.

Prima data, in dosarul Turceni-Rovinari in care este invinuit si Victor Ponta, Senatul a respins de doua ori prin vot solicitarea DNA. Dosarul se judeca in prezent la Inalta Curte, Dan Sova fiind pus sub control judiciar.

In varsta de 42 de ani, Dan Sova este senator PSD, a fost ministru pentru relatia cu Parlamentul in Guvernul Ponta1, apoi ministru pentru Infrastructura, in Guvernul Ponta2, si ministru al Transporturilor in Guvernul Ponta3.

Dan Sova este cunoscut ca un apropiat al fostului premier Victor Ponta.

