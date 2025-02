Reactie halucinanta a senatorului Dan Sova: Neamtule, hitleristule, fascistule!

Senatorul PSD Dan Sova se pare ca a avut o izbucnire halucinanta in pauza de publicitate a unei emisiuni de televiziune. El i-ar fi repetat minute in sir, la ureche, presedintelui Partidului Noua Republica: "Hitleristule, fascistule, hitleristule", dupa cum sustine chiar Mihail Neamtu.

Acesta relateaza ca, prezent joi seara in studiourile Realitatea TV, senatorul PSD Dan Sova ar fi avut o iesire nervoasa cu care i-a socat pe ceilalti invitati. Iritat de pe urma unei dispute cu Mihail Neamtu, Dan Sova a profitat de pauza de publicitate pentru a-si lua revansa.

Povesteste Mihail Neamtu: "In primele cinci minute, l-am ironizat, mi se parea ca are prea mult aplomb, si am spus la un moment dat ca 'domnul Sova n-a sovait in sovinism', atunci cand a zis despre evrei ca nu au suferit de pe urma holocaustului in Romania. In schimb, este plin de aplomb cand da lectii occidentalilor despre ce trebuie sa inteleaga din situatia politica din Romania.

In prima pauza publicitara, Sova a innebunit, probabil a primit si niste SMS-uri. S-a apropiat de mine, asa, insidios, cu o privire fixa si spectrala, m-a fixat si a inceput sa incanteze, incredibil: 'Neamtu, hitleristule, fascistule, hitleristule, fascistule, Neamtule, hitleristule, fascistule', si tot asa non-stop, la urechea mea, bine ca nu m-a muscat.

Era si Stanisoara (Mihai Stanisoara - senator PDL - n.red.) de fata, si alti invitati, erau socati, asa ceva n-au mai vazut, au spus. Eu am tacut, am incercat sa-mi pastrez calmul, era ceva intre ridicol si absurd", a relatat liderul Noua Republica pentru Ziare.com.

Mihail Neamtu considera ca atitudinea lui Dan Sova nu pare sa apartina unui om normal.

"Parea lunatic, parea nebun, parea o fiinta extraterestra", a descris Neamtu experienta din studiourile Realitatea TV.

Liderul Noua Republica a precizat ca se gandeste sa-l dea in judecata, pana la sfarsitul acestui an, pe senatorul PSD Dan Sova.

In replica, senatorul PSD Dan Sova sustine ca Mihail Neamtu nu spune adevarul.

"Domnul Mihail Neamtu minte. M-am adresat oficial producatorului emisiunii si am cerut inregistrarea pauzei. Impotriva domnului Neamtu voi depune plangere penala. Daca mi se va pune la indemana inregistrarea pauzei, va vedea toata lumea ce s-a intamplat acolo. Oricum fac plangere penala. Vom merge impreuna acolo, ne va pune politia la aparatul de minciuni si vom vedea...", a declarat Dan Sova pentru Ziare.com.

Dan Sova nu este la primul incident de acest tip. In luna februarie, tot la Realitatea TV si tot in timpul pauzei de publicitate, senatorul PSD a amenintat-o pe Mihaela Popa, la acea vreme senator PDL, in urma unei dispute verbale.

"O sa va calc in picioare. Primesc chiar acum informatii despre dumneavoastra", a spus atunci Dan Sova.

La inceputul lunii martie, Dan Sova a declarat, intr-o emisiune pe Money Channel, ca vina pentru suferintele evreilor din Romania apartine exclusiv germanilor.

"Datele istorice arata ca la Iasi au fost omorati 24 de cetateni romani de origine evreiasca de soldatii din armata germana (...) Nu au participat soldati romani. Este un lucru lamurit istoric. Niciun evreu nu a avut de suferit si asta s-a datorat lui Antonescu", spunea Sova.

Ulterior, in urma reactiilor de protest, la care s-au raliat si organizatii internatioanale ale evreilor, Dan Sova a fost demis din functia de purtator de cuvant al PSD si a fost nevoit sa-si ceara scuze.

