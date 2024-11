Ponta si Sova, parlamentari privati fara functii publice

.com

In materie de mitocanie parlamentarii romani au stabilit, cu tenacitate, performante notabile: de la masini cu girofar la nunta pana la un pui de somn dulce in timpul sesiunii de vot. Totusi, nimeni, niciodata, nici pe departe, nu a dus sfidarea cetatenilor pana la pragul inefabil atins recent de Victor Ponta si Dan Sova.

Dupa ce a renuntat, sub presiunea revolutiei #Colectiv, la functia de premier, Victor Ponta a declarat textual la intrarea intr-un tribunal unde se prezenta in calitate de invinuit pentru evaziune fiscala: "Acuma nu mai am nicio functie publica, va multumesc".

Dan Sova a explicat savant presei, in fata sectiei de politie unde a mers in vederea controlului judiciar: "Fara declaratii, nu mai sunt persoana publica".

Ce avem noi aici?

Avem un deputat, ales cu zeci de mii de voturi, investit cu onoarea exceptionala de a reprezenta romani in Parlament, care considera ca nu mai are nicio functie publica. Ba are! E cat se poate de demnitar, supus tuturor rigorilor si privilegiilor legale, obligat sa-si indeplineasca mandatul. Refuza sa o faca doar pentru ca nu mai e premier? Se uita stramb, cu dezgust de Palatul Victoria, la gorjenii care nu-i mai sunt de ajuns?

Dar domnul senator Sova - care reprezinta aritmetic si mai multi romani? Lui i-a placut sa fie persoana publica atunci cand, pe fond de mir, a scapat de arestare si DNA pentru ca avea imunitate parlamentara? Atunci era persoana publica? Dar suma forfetara de persoana privata si-o ridica? Si suma respectiva vine tot din fonduri private - cum e persoana lui - sau din bani publici, ca si spaga de la CET Govora si Turceni-Rovinari?

Ce se intampla cu oamenii astia? Ce mutatii sufletesti au trait la Palatul Victoria, la receptii ori in Dubai, astfel incat sa-si uite juramantul de parlamentar: "Jur sa-mi indeplinesc cu onoare si fidelitate mandatul incredintat de popor"?

De ce nu isi dau demisia daca li s-a facut lehamite de viata publica? De ce sunt privati cand trebuie sa raspunda cetatenilor si publici cand trebuie sa-si ridice drepturile banesti? Si cum au reusit, in doar cativa ani, sa fie scarbiti de cetatenii al caror vot l-au cerut si de mandatele la care singuri au ravnit?

Ovidiu Raetchi este un politician, politolog si scriitor roman, deputat in Parlamentul Romaniei si candidat PNL la Primaria sectorului 5. Este vicepresedinte PNL Diaspora si purtator de cuvant PNL sector 5. A absolvit Scoala Nationala de Stiinte Politice si Administrative. Reprezinta in Parlament romanii din Orientul Mijlociu si Africa, printre care si militarii din Afganistan. Este membru al Comisiei pentru Aparare si al Comisiei pentru Romanii de Pretutindeni din Camera Deputatilor. A publicat: Esteistica (2004), Din Agora (2012), Anti-Dughin. Civilizatia Crestin-democrata si un proiect pentru Rusia (2014) si Teoria Marelui Licurici & alte idei de dreapta (2014).

