Diaconescu, subiect de glume la PD-L: A fost retinut pentru ca nu ii plac vuvuzelele

Traian Basescu a sunat la DNA si a cerut retinerea lui Dan Diaconescu, pentru ca patronul OTV a incercat sa interzica vuvuzelele la Campionatul Mondial de fotbal, a declarat, pentru Ziare.com, senatorul PD-L Iulian Urban.

"De fapt, Dan Diaconescu este anchetat de DNA intrucat a incercat sa interzica vuvuzelele la Campionatul de fotbal. Asta e combinatia de fapt. El a spus sa fie interzise vuvuzelele, Puterii ii plac vuvuzelele, Traian Basescu este innebunit dupa vuvuzele si a sunat la DNA si a spus: 'Stiti cum il vreau pe Diaconescu? Maine sa il vad la puscarie'.

Si inca ceva, senzational, Dan Diaconescu va fi batut la talpi pana va fi dus in fata judecatorilor, astfel incat sa aiba lacrimi pe fata si sa spuna: 'Am gresit, sunt un ticalos'", a declarat, in gluma, Iulian Urban pentru Ziare.com.

Senatorul a spus insa ca PD-L nu are niciun fel de implicare in acest caz si a precizat ca in momentul in care vor aparea elemente in acest dosar se va vedea daca Diaconescu este vinovat sau nu.

"PD-L nu are niciun fel de implicare in anchetarea lui Dan Diaconescu. Sa vedem ce vor spune judecatorii", a mai spus Urban.

Ads

Declaratiile lui vin dupa ce Dan Diaconescu, retinut de DNA pentru santaj si amenintare, a acuzat ca dosarul sau ar fi unul politic.

Dan Diaconescu si Doru Parv, retinuti de DNA (Video)

Mai mult, si social-democratul Ioan Chelaru este de parere ca in dosarul care priveste postul OTV si pe Dan Diaconescu pot exista influente de natura politica.

Potrivit acestuia, incatusarea patronului OTV la DNA reprezinta o "manevra" a actualei Puteri de a distrage atentia populatiei de la chestiuni importante.

In replica la afirmatiile lui Chelaru, deputatul PD-L Gelu Visan a declarat pentru Ziare.com ca social democratul se joaca cu vorbele si i-a solicitat acestuia sa vina cu dovezi.

Sediul OTV si locuinta lui Dan Diaconescu, perchezitionate de DNA

Ads

"Domnul Chelaru se joaca cu vorbele. Astfel de afirmatii sunt extrem de grave si periculoase si nu au niciun fundament. Ii solicit domnului Chelaru sa prezinte dovezi, sa spuna ce stie, pentru ca in caz contrar arata ca este un mincinos si arata ca toate resursele in legatura cu atacurile la PD-L si la Putere s-au terminat si vine cu astfel de inventii", a declarat Visan pentru Ziare.com.

Si europarlamentarul Cristian Preda respinge aceste acuzatii, afirmand ca astfel de afirmatii fac rau justitiei.

Diaconescu in catuse: Sunt primul ziarist din Romania arestat pentru un promo (Video)

"Cred ca justitia trebuie sa functioneze. Ca si in cazul lui Gigi Becali, unde transformarea intr-un spectacol a procesului a blocat o perceptie sanatoasa a chestiunii, si in acest caz este vorba de o teatralizare a unui act pur juridic", a declarat Cristian Preda pentru Ziare.com.

Europarlamentarul crede ca astfel de afirmatii, potrivit carora politicul ar fi implicat in cazul lui Dan Diaconescu, produc neincredere in functionalitatea justitiei.

Dan Diaconescu, patronul OTV, si Doru Parv, clarvazator, au fost retinuti de DNA pentru 24 de ore, marti de dimineata. Diaconescu si Parv sunt retinuti pentru santaj si amenintare in legatura cu primarul comunei aradene Zarand.

Patronul postului de televiziune OTV a fost audiat de procurorii DNA timp de aproximativ 15 ore.

Ads