Dan Diaconescu: Am castigat 500 de primarii, locuitorii celorlalte se vor oftica (Video)

Dan Diaconescu, fondatorul PP-DD, considera ca exit-poll-urile privind rezultatele alegerilor locale au fost fraudate si afirma ca Partidul Poporului a castigat circa 500 de primarii.

"Nu cred in sondajele exit-poll, stiti ce marja de eroare au avut in Grecia. Multe surprize ne aduc zilele de maine", a spus Dan Diaconescu la Romania TV.

Alegeri Locale 2012

El sustine ca exit-poll-urile au fost fraudate, pentru ca numaratoare paralela sa poate fi fraudata, existand o inadvertenta intre prezenta la vot si rezultatele date, iar romanii nu puteau "vota un partid care a scumpit lumina cu 5%".

Diconescu considera ca, in cazul in care rezultatele indicate de exit-poll-uri vor fi finale, romanii vor avea ocazia sa vada pana in toamna cum sunt conduse localitatile lor.

"Daca raman aceste rezultate e cu atat mai bine pentru comunitatea romana pentru ca va vedea pana in tomana ce se intampla cu localitatile lor", a spus el.

Potrivit acestuia, PP a castigat aproape 500 de primarii, in special in mediul rural.

"Noi am castigat 486 de primari, am toate motivele sa ma felicit... Este pentru un partid nou-nout, pentru un partid caruia nimeni nu ii dadea nicio sansa o izbanda. Noi sigur ca nu suntem multumiti. Noua ne place mai mult, locul numarul unu. Am avut foarte multe piedici, mai multe decat ne asteptam.

Au fost multe intamplari nefericite prin toate sectiile de votare. Multi oameni ai nostri au fost ademeniti sau amenintati. Au fost milioane de oameni de partea noastra. Avem 500 de localitati pe care trebuie sa le administram de maine dimineata si trebuie sa le aratam romanilor ca se poate face si altfel, ca pot fi romanii de acolo actionari ca la un SA, nu cum se intampla azi intr-un SRL in care sunt doi-trei ciocoi", a spus Diaconescu, adaugand ca locuitorii celorlalte localitati se vor "oftica", vazand cum sunt conduse localitatile castigate de PP-DD.

Potrivit acestuia, PP-DD ar fi castigat, pe langa Caracalul natal, si Slatina, Bistrita, Zalau si si-a manifestat speranta ca si "la Iasi sa se termine totul cu bine". "Suntem optimisti, nu avem ce pierde, am intrat in aceasta dezbatere pentru a anima totul. Cred ca prezenta uriasa la vot de azi se datoreaza publicului nostru. Am animat scena politica si o sa o otevizam", a declarat Dan Diaconescu, potrivit Agerpres.

De asemenea, Diaconescu a negat ca se va alia in consilii cu PDL.

