Dosarul „sex cu minore”. Minuta condamnării lui Dan Diaconescu la opt ani şi patru luni de închisoare - Ce interdicții are

Fostul om de televiziune Dan Diaconescu a fost condamnat de Judecătoria Constanța la opt ani și patru luni de închisoare pentru act sexual cu un minor în formă continuată și folosirea prostituției infantile în formă continuată. Decizia instanței, anunțată joi, nu este definitivă, iar Diaconescu poate face apel.

Pe lângă condamnarea la închisoare, instanța i-a impus lui Dan Diaconescu o serie de restricții. Acesta nu va putea fi ales în funcții de autoritate publică și nu va avea dreptul să ocupe o funcție care implică exercițiul autorității de stat timp de trei ani după ispășirea pedepsei.

Totodată, Diaconescu a fost obligat să plătească cheltuieli judiciare în valoare de 35.000 de lei.

„În baza art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen., contopeşte cele trei pedepse, în sensul că aplică pedeapsa închisorii cea mai grea de 5 (cinci) ani şi 9 luni, la care adăugă o treime din totalul celorlalte pedepse (5 ani şi 9 luni, plus un an, plus un an, egal 7 ani şi 9 luni; o treime din 7 ani şi 9 luni, egal 2 ani şi 7 luni), respectiv 2 (doi) ani şi 7 (şapte) luni închisoare, pedeapsa rezultantă fiind închisoarea de 8 (opt) ani şi 4 (patru) luni. În baza art. 60 C.pen., dispune executarea pedepsei de 8 (opt) ani şi 4 (patru) luni închisoare, în regim de detenţie”, se arată în minuta instanţei potrivit G4media.ro.

Magistraţii au mai decis să îi interzică lui Dan Diaconescu să fie ales în funcții de autoritate publică.

„În baza art. 45 alin. 2 C.pen., aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi n) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a comunica cu persoanele vătămate T.A. (…) şi T.A. (…) ori de a se apropia de aceastea, pe o durată de 3 ani”, a mai precizat sursa citată.

Acuzațiile procurorilor

Anul trecut, Dan Diaconescu a fost trimis în judecată de procurorii constănţeni pentru acte sexuale cu un minor şi pentru folosirea pornografiei infantile în formă continuată.

Anchetatorii susțin că Dan Diaconescu a racolat mai multe fete minore cu vârste cuprinse între 13 şi 15 ani cu care a întreţinut raporturi sexuale contra cost.

Actele sexuale au avut loc atât în apartamentele omului de televiziune de pe litoral, cât şi în locuinţa lui din Capitală, conform acelorași acuzații.

