Dan Diaconescu vrea sa conduca Romania cu primari aflati la puscarie

Dan Diaconescu vrea sa castige alegerile prezidentiale si sa il puna premier pe Ion Tiriac, dar deocamdata se bazeaza pe popularitatea unor primari arestati sau condamnati pentru coruptie. Chiar si despre el spune ca sigur va castiga alegerile daca mai ajunge o data la puscarie.

Primul despre care spune ca va candida din partea Partidului Poporului si va castiga este Antonie Solomon, scrie Adevarul.

"Noi avem o colaborare, sa spunem asa, cu primarul Craiovei. El va candida din partea noastra si vom si castiga probabil din primul tur, primaria Craiovei. Noi pe el il sustinem cu tot ce putem, pentru ca am vazut dosarul lui si am obsevat cat de nedreapta este aceasta arestare", a declarat Dan Diaconescu intr-un interviu.

La fel de nedreapta, crede Diaconescu, este si situatia lui Mircea Gutau, care e si condamnat definitiv. "Pe noi ne intereaza asemenea oameni. Si la Baia-Mare ne interseaza tanarul Kerekes, care acum, cat de curand, va fi scos din PNL. Sunt oameni de mare viitor si vrem sa reprezinte partidul nostru la urmatoarele alegeri locale", a mai spus patronul OTV pentru Adevarul.

Pe Dan Diaconescu nu il deranjeaza nici ca oamenii lui de viitor sunt acuzati de coruptie. "Am vazut dosarul si e vorba de un tip care intra la el in birou, avand asupra sa aparatura audio si video, si incearca sa ofere o suma de bani, primarul spune nu, iesi afara, iar procurorul spune ca acel nu este un DA codificat si altcineva urma sa ia banii", continua el.

Dar acestia nu sunt singurii cu care vrea sa castige alegerile. Diaconescu propune, de asemenea, si oameni de afaceri precum Elan Scwartzenberg, Peter Imre si "celebrii moguli". Pentru sefia Executivului, Dan Diaconescu il vrea pe Ion Tiriac sau orice persoana din topul celor mai bogati romani.

"Noi vrem sa infiintam si acea companie nationala a averii, care sa reuneasca ce a mai ramas bun in economia de stat a Romaniei, de exemplu - centrala Nucleara de la Cernavoda, Portile de Fier si asa mai departe.

Aceasta companie ar trebui sa fie condusa de un om de afaceri care sa fie votat in mod direct de cetatenii romani - odata la un an, sau odata la doi ani. Acset om va deveni cel mai important din stat, pentru ca el va avea toate parghiile pentru a creste averea tarii si pentru a imparti dividende fiecarui cetatean roman nascut aici, indiferent daca mai traieste in Romania sau nu", a explicat Diaconescu.

