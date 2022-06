Tatal lui Dan Diaconescu, despre ce inseamna sa ai un fiu celebru

Are 86 de ani, este tatal unui personaj extrem de celebru si contoversat din media romaneasca, insa sustine ca nu are nevoie de banii fiului sau, fiindu-i suficienta pensia de ofiter de aviatie.

Nicolae Diaconescu, fiul patronului OTV Dan Diaconescu, caci despre el este vorba, a dezvaluit, pentru Adevarul, cate ceva din seretele copilariei celebrului sau fiu si cum a ajuns acesta la infiintarea primului ziar cu bani obtinuti din specula cu fulare.

Cunoscut si respectat in tot orasul Caracal, fostul maior de aviatie a iesit la pensie in urma cu 33 de ani cu gradul de locotenent-colonel si sustine ca se poate intretine singur si nu vrea banii fiului sai.

"M-au scos locotenent-colonel la pensie. Au vrut sa ma faca general, dar le-am spus: 'Ma, lasati-ma dracu'n pace, ca n-am eu mutra de general!' Posed cea mai lunga pensie din Caracalul asta. Am spus la multi: 'Ma, pensia nu trebuie sa fie mare, ma, trebuie sa fie lunga, ma, tata!' De 33 de ani sunt iesit la pensie, de la cutremurul din '77. Am auzit ca un general din Bucuresti are 107 ani, ca se duce in fiecare dimineata la prieteni, la o sueta, la o cafea, numai eu stau in casa ca un fraier", a declarat el.

Pe langa un fiu celebru, are o sotie cu 13 ani mai tanara, alaturi de care are 53 de ani de mariaj. Atunci cand vorbeste de copiii sai i se umezesc ochii si-i tremura barbia. In ceea ce il priveste pe Dan Diaconescu, tatal recunoaste ca baiatul sau l-a luat prin surprindere de multe ori.

Ads

"Cand a venit Revolutia, Dan era la Facultatea de Mecanica, la seral, ca n-a intrat la zi. Cand ma duc la Bucuresti sa-l caut si eu la camin, niste baieti zic: 'domnul Diaconescu, pai nu e aici, e la fabrica!' Aoleu, la ce fabrica? 'La asta vecina cu noi, la IUPS'. Ma duc la poarta si spun ca-mi caut baiatul. La o vreme apare unu' cu o boneta nenorocita pe cap si murdar pe fata. Cand ma uit la el, era baiatu' meu. Ma, ce e cu tine, ma, Dane? 'Imi castig existenta, tata!'.

Insa a fost lider de cand era la scoala primara. In primul rand, nu putea sa plece cu pantofii la scoala pana nu venea vara-sa sa-l lege la sireturi. Bunica-sa avea grija sa-l stearga la nas, ca nu voia sa aiba buzunarul plin de batiste la scoala", povesteste batranul.

Tatal l-ar fi vrut militar

Actualul patron al OTV era o fire introvertita atunci cand mic si nu voia sa spuna ce vrea sa se faca nici macar tatalui sau.

"Eu as fi vrut sa-l dau la Academia Militara. Dar, la acel Revelion, cand i-am intrebat ce vor sa ajunga, Marius Tuca, care era si el prezent, mi-a spus: 'Domnu' Diaconescu, eu si cu Dan vrem sa cucerim lumea!' Auzi, domne, la ei! Lui Dan ii mergea mintea la afaceri inca din studentie. Auzise el ca pe la Buhusi sunt fulare si alte obiecte care se pot comercializa usor in Bucuresti. S-a dus acolo cu doua valize mai mari si-a luat cam 300-400 de fulare. A dat un procent din castig unor colegi si le-au vandut intr-o singura seara in camin.

Ads

Cu banii castigati si-a zis ca poate scoate costurile tiparirii unui ziar. Asa a scos primul ziar din Caracal. Si acum abia mai trece pe acasa. Va dau un exemplu. Am avut aniversarea a 20 de ani de la infiintarea Asociatiei Cadrelor Militare, unde sunt membru in Biroul Executiv. L-am chemat si pe el. A ajuns pe la ora 16.00, pe la ora 20.00 am venit acasa, si la ora 21.00 a plecat la Craiova. S-a intors pe la ora 23.00, iar la 2.00 noaptea a plecat spre Bucuresti, ca a doua zi dimineata trebuia sa dea cu subsemnatul la DNA. Am plans atunci, ca eu stiu ca Dan e nevinovat. Anual, pe acasa, daca mai trece de doua-trei ori", povesteste batranul.

Ultima dorinta a lui Neculai Diaconescu este sa traiasca 100 de ani. Nu are nevoie de ajutor financiar din partea lui Dan, fiindca el si sotia au o pensie cumulata de 4.000 de lei lunar. In ceea ce priveste alegerile prezidentiale, batranul Diaconescu este sigur pe el: "In 2014 votez cu Dan Diaconescu!".

Ads