Gigi Becali, inlocuit la Bruxelles de un fost securist

Presedintele PRM, Corneliu Vadim Tudor, a decis sa trimita in Parlamentul European un fost securist, in locul lui Gigi Becali. Noul europarlamentar PRM, Dan Zamfirescu, are decizie din partea CNSAS ca a facut politie politica.

Dan Zamfirescu a lucrat in Ministerul de Interne pana in 1990, iar mai apoi a fost ofiter SRI, pana in 2002. In 2007, CNSAS a decis ca Zamfirescu a facut politie politica in perioada comunista.

CNSAS: Deputatul Dan Zamfirescu (PRM) a facut politie politica

"Una este sa fii colaborator, sa faci politie politica, alta e sa fii ofiter de Securitate. Eu nu recunosc aceasta institutie bugetofaga numita CNSAS. Eu mi-am facut datoria de ofiter si o sa mi-o fac pana la moarte. Daca e nevoie o sa mor cu arma in mana pentru tara. Sunt mandru ca am fost ofiter al Securitatii, al contraspionajului romanesc", a declarat Zamfirescu pentru Romania Libera.

Ads

Noul europarlamentar este membru al PRM din 2002, imediat dupa ce a iesit din SRI. El a fost si deputat, ales in Calarasi, membru al Comisiei de politica economica.

PRM a obtinut trei posturi de europarlamentar in urma alegerilor din 2009. Zamfirescu era pe locul sase pe lista de candidati. Inaintea sa se mai afla si Eugen Mihaescu, care nu a fost desemnat sa-i ia locul lui Gigi Becali deoarece "nu si-a platit cotizatia la partid".

Gigi Becali a renuntat la postul de europarlamentar dupa ce a fost ales deputat in urma alegerilor din 9 decembrie.