Cum au împlinit judecătoarele din cercul Liei Savonea „profeția” ministrului Justiției de achitare a lui Dan Hosu MOTIVARE

Două judecătoare apropiate de șefa Curții de Apel București, Lia Savonea, l-au achitat pe Dan Hosu (soțul defunct al fostei șefe a DIICOT, Giorgiana Hosu) pe motiv că subalternul care îi sustrăgea informații cu caracter personal din baza de date a Poliției era deja logat, astfel că acțiunile lui ulterioare autentificării „sunt irelevante”.

Judecătoarele Sabina Adomniței (soția inculpatului Cristian Adomniței, fost ministru al Educației) și Liana Arsenie (vicepreședinta CAB, o apropiată a șefei instanței, Lia Savonea) l-au achitat pe Dan Hosu, soțul defunct al procuroarei Giorgiana Hosu, împlinind astfel „profeția” ministrului Justiției, Cătălin Predoiu.

Decizia a fost pronunțată în complet de divergență, opinie separată făcând judecătoarea Claudia Jderu, care s-a exprimat în sensul vinovăției acestuia, dar cu aplicarea soluției de încetare a procesului penal urmare a intervenției prescripţiei.

Pe data de 26 mai 2023 Dan Hosu – soțul fostei șefe a DIICOT, Giorgiana Hosu – a fost achitat definitiv cu privire la acuzațiile aduse de procurori legate de afacerea acestuia cu date despre morți.

Ministrul Justiției Cătălin Predoiu îl dădea achitat pe Dan Hosu încă din 18 ianuarie 2023, apoi și-a cerut scuze spunând că l-au dezinformat „surse neoficiale”.

Pe scurt, Dan Hosu – fost polițist – îl suna pe mai tânărul său prieten, căruia îi cerea datele persoanelor decedate în accidente pentru a obține mai departe contracte de asistență juridică din partea familiilor. Acesta era obiectul de activitate al firmei „Despăgubiri Accidente Vătămări”, pe care Dan Hosu a deschis-o după ce s-a pensionat din Poliție.

Subalternul său, Marian Cataramă, este acuzat că îi „livra” fostului șef informații din baza de date ale MAI, așa cum reiese din interceptări.

„Îmi trebuie strict (...) bârlogul!”, îi spunea Dan Hosu, la telefon, lui Marian Cataramă.

După ce făcea rost de adresa „bârlogului”, Dan Hosu le contacta pe victime și le propunea să-l lase pe el să se ocupe de partea cu despăgubirile.

Astfel, Dan Hosu (ca instigator) și Cătălin Marian Cararamă (ca autor) a fost acuzați de procurori și condamnați în primă instanță la câte 3 ani de închisoare cu suspendare.

Infracțiunile reținute în sarcina celor doi au fost:

Acces ilegal la un sistem informatic

Folosire de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unei persoane neautorizate la asemenea informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

Justificarea achitării: Dacă ești logat, conduita ulterioară e irelevantă

Iată argumentele prin care judecătoarele Liana Arsenie (foto stânga) și Sabina Adomniței (dreapta) i-au achitat pe Dan Hosu și Cătălin Marian Cataramă pentru folosirea ilegală a bazei de date a MAI în scopul de a face bani.

„În aprecierea tipicităţii faptelor imputate inculpatului (Cataramă Cătălin Marian – n.r.), relevă Curtea, sub un prim aspect, că art. 360 Cod penal are ca obiect de ocrotire sistemul informatic, şi nu programul informatic sau baza de date (noţiuni pe care, în analiza tipicităţii faptei, tribunalul le foloseşte, eronat, cu sens echivalent), iar sub un al doilea aspect că este o infracţiune de pericol, care se consumă de îndată ce agentul accesează sistemul informatic , fiind fără relevanţă , sub aspectul acestei incriminări, conduita sa ulterioară , respectiv acţiunile pe care le întreprinde după ce accesează sistemul informatic.

(noţiuni pe care, în analiza tipicităţii faptei, tribunalul le foloseşte, eronat, cu sens echivalent), iar sub un al doilea aspect că , , sub aspectul acestei incriminări, , respectiv acţiunile pe care le întreprinde după ce accesează sistemul informatic. Pe cale de consecinţă, din această perspectivă, nu au nicio relevanţă dispoziţiile legale (…) privind colectarea datelor cu caracter personal (care stabilesc că acţiunea de colectare a datelor cu caracter personal se efectuează de către personalul structurilor/unităților M.A.I. numai în scopul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu) invocate de prima instanţă, întrucât acestea protejează datele cu caracter personal şi, în niciun caz, sistemul informatic.

(care stabilesc că acţiunea de colectare a datelor cu caracter personal se efectuează de către personalul structurilor/unităților M.A.I. numai în scopul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu) invocate de prima instanţă, întrucât acestea protejează datele cu caracter personal şi, în niciun caz, sistemul informatic. Chiar dacă s-ar admite că este incriminată acţiunea agentului care accesează sistemul informatic cu depăşirea limitelor autorizării, în cazul inculpatului (Cataramă Cătălin Marian – n.r.) nu s-a stabilit care era conţinutul autorizării de a accesa sistemul informatic, fiind relevate doar aspecte care ţin de un alt obiect al ocrotirii, respectiv protecţia datelor cu caracter personal.

de a accesa sistemul informatic, fiind relevate doar aspecte care ţin de un alt obiect al ocrotirii, respectiv protecţia datelor cu caracter personal. Pe de altă parte, Curtea reţine că inculpatul a susţinut, în mod constant, că, la momentul la care a fost contactat telefonic de (Hosu Dan – n.r.), era autentificat la sistemul informatic în care era locată baza de date (n.r. – Evidența Populației) , aspect care nu a fost combătut de Ministerul Public, din actele dosarul de urmărire penală rezultând doar interogările efectuate de inculpat ulterior primei interogări criticate, fără a se stabili momentul autentificării în sistemul informatic, aspect care nu poate fi complinit prin cercetare judecătorească, de către instanţa de apel, dat fiind intervalul de timp scurs de la data comiterii faptei şi posibilitatea limitată de stocare în timp a informaţiilor într-un sistem informatic.

, aspect care nu a fost combătut de Ministerul Public, din actele dosarul de urmărire penală rezultând doar interogările efectuate de inculpat ulterior primei interogări criticate, fără a se stabili momentul autentificării în sistemul informatic, aspect care nu poate fi complinit prin cercetare judecătorească, de către instanţa de apel, dat fiind intervalul de timp scurs de la data comiterii faptei şi posibilitatea limitată de stocare în timp a informaţiilor într-un sistem informatic. Curtea reiterează distincţia dintre noţiunea de sistem informatic şi aceea de bază de date şi reţine că, în cazul accesării unei baze de date, accesul la un sistem informatic are loc la momentul autentificării.

Odată autentificarea realizată, funcționarul este plasat virtual în spațiul denumit generic „cont de utilizator” , căruia îi sunt alocate (în baza permisiunilor formale acordate) mai multe operațiuni logice (de comandă și control) asupra sistemului de operare, mijloacelor de stocare ori asupra unuia sau mai multor seturi de date informatice.

, căruia îi sunt alocate (în baza permisiunilor formale acordate) mai multe operațiuni logice (de comandă și control) asupra sistemului de operare, mijloacelor de stocare ori asupra unuia sau mai multor seturi de date informatice. Concluzia care se desprinde este aceea că, odată accesat sistemul informatic , odată ce autorul, interacţionând la nivel logic cu sistemul informatic, beneficiază de resursele ori/şi de funcţiile lui , conduita sa ulterioară (care are loc uneori chiar și după câteva ore) de a interoga baza de date excedează normei de incriminare din art. 360 Cod penal.

, odată ce autorul, interacţionând la nivel logic cu sistemul informatic, , (care are loc uneori chiar și după câteva ore) din art. 360 Cod penal. În concret, odată ce poliţistul (Cataramă Cătălin Marian – n.r.) accesase în mod legal sistemul informatic care conţinea baza de date DEPABD, acţiunea ulterioară de interogare a bazei de date, în scop personal, nu întruneşte condiţiile de tipicitate obiectivă ale infracţiunii de „acces ilegal la un sistem informatic” prevăzută de art. 360 Cod penal, pentru că legiuitorul nu a incriminat „folosirea” fără drept a unui sistem informatic sau „accesarea fără drept a datelor informatice”, ci accesul la sistemul informatic, care a precedat, care a fost preexistent interogării bazei de date la solicitarea inculpatului (Hosu Dan – n.r.)”, rețin în opinia majoritară de achitare judecătoarele Sabina Adomniței și Liana Arsenie.

Cum le-a contrazis judecătoarea Jderu pe apropiatele Liei Savonea

În opinia separată, judecătoarea Claudia Jderu le-a contrazis pe cele două colege de complet pentru următoarele considerente:

„ În forma sa simplă, accesul fără drept la un sistem informatic presupune o interacțiune neautorizată a făptuitorului cu tehnica de calcul vizată prin intermediul echipamentelor sau diverselor componente ale sistemului (sursa de alimentare, butoane de pornire, tastatură, mouse, joystick etc.).

vizată prin intermediul echipamentelor sau diverselor componente ale sistemului (sursa de alimentare, butoane de pornire, tastatură, mouse, joystick etc.). Manipularea acestor dispozitive se transformă în solicitări către UCP (unitatea centrală de prelucrare) a sistemului, care va procesa date ori va rula programe de aplicaţii în beneficiul intrusului. Urmarea imediată constă într-o stare de pericol cu privire la siguranţa sistemului informatic şi/sau a resurselor sale.

Dacă scopul accesului neautorizat a fost obţinerea de date informatice, starea de pericol este dublată de atingerea adusă protecţiei datelor informatice stocate sau prelucrate de acesta. Legătura de cauzalitate între activitatea făptuitorului şi urmarea produsă rezultă ex re, în cazul accesului neautorizat în formă simplă.

informatice stocate sau prelucrate de acesta. Legătura de cauzalitate între activitatea făptuitorului şi urmarea produsă rezultă ex re, în cazul accesului neautorizat în formă simplă. Practic, agentul, prin interacţiunea fizică cu sistemul informatic (pornirea acestuia, transmiterea unor comenzi prin utilizarea tastaturii etc.), oferă contur şi unei interacţiuni la nivel logic.

Cu titlu de exemplu, interacţiunea fizică a agentului cu tastatura iniţiază o interacţiune logică, sistemul informatic vizat ajungând să recepţioneze informaţia transmisă de agent prin intermediul tastaturii, să o interpreteze cu ajutorul unui program informatic şi să returneze un răspuns.

În consecinţă, de vreme ce realizează tipicitatea incriminării acțiunea care permite făptuitorului să beneficieze de resursele ori/și funcțiile sistemului informatic , în cazul obţinerii, în mod neautorizat, a unor informaţii în mod succesiv prin interacţiunea fizică succesivă cu sistemul informatic (transmiterea unor comenzi prin utilizarea tastaturii) nu s-ar putea susţine în mod convingător că ar constitui element material al laturii obiective doar autentificarea în baza de date iar interogarea/exploatarea bazei de date ar constitui o folosirea ulterioară a accesului, neincriminată.

, în cazul obţinerii, în mod neautorizat, a unor informaţii în mod succesiv prin interacţiunea fizică succesivă cu sistemul informatic (transmiterea unor comenzi prin utilizarea tastaturii) O astfel de interpretare ar presupune că în ipoteza în care logarea s-a realizat cu respectarea dispoziţiilor legale sau contractuale, operatorul rămânând logat şi părăsind locul faptei, orice interogare ulterioară, indiferent de către cine s-ar realiza aceasta, ar rămâne în afara sferei ilicitului penal , ceea ce ar reprezenta, în opinia Curţii, o concluzie absurdă, neurmărită în mod evident de către legiuitor.

, ceea ce ar reprezenta, în opinia Curţii, o concluzie absurdă, neurmărită în mod evident de către legiuitor. În ceea ce priveşte inexistenţa vreunei acţiuni de depăşire a limitelor autorizării, ci doar o încălcare a scopului pentru care a fost accesată baza de date, Curtea reaminteşte că accesul fără drept presupune inexistența unui temei legal sau contractual, precum și depășirea limitelor pentru care s-a dat autorizarea, atunci când accesul nu s-a făcut în interes de serviciu, ci în interes personal .

. Pentru reținerea condițiilor de tipicitate obiectivă ale infracțiunii, relevantă este introducerea credenţialelor de către titularul dreptului de acces (fiind utilizate parola și user-ul atribuite în acest scop,) cu depășirea autorizării ce i-a fost dată (autorizarea fiind dată cu scopul utilizării în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în interes de serviciu).

(fiind utilizate parola și user-ul atribuite în acest scop,) (autorizarea fiind dată cu scopul utilizării în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în interes de serviciu). Față de cele expuse anterior, Curtea concluzionează că apărările formulate în cauză de apelanţii inculpaţi nu sunt temeinice și nu impun soluțiile de achitare solicitate”, reține judecătoarea Claudia Jderu în opinia separată.

Ce conțin interceptările SRI excluse din dosarul lui Dan Hosu

Dan Hosu, prevalându-se de ascendentul moral pe care-l avea asupra șeful Serviciului de combatere a traficului cu migranți, Cătălin Marian Cataramă, l-a instigat pe acesta din urmă să acceseze, fără drept, sistemul informatic administrat de către MAI. Asta pentru că Dan Hosu fusese, în perioada 2005-2008, șeful ierarhic al lui Cataramă, iar între timp al doilea a ajuns pe scaunul primului, după pensionare.

Folosul dobândit de către Dan Hosu este necuvenit întrucât, pentru identificarea moștenitorilor și încheierea cu aceștia a unor convenții, a utilizat un mijloc fraudulos, respectiv instigarea inculpatului Cataramă Cătălin Marian la săvârșirea unor infracțiuni, reține judecătorul de la Tribunalul București în decizia de condamnare a celor doi.

În documentul citat se redă și o interceptare telefonică dintre cei doi, însă instanța a fost obligată să o excludă din dosar, urmare a deciziei CCR privind rolul SRI în procesele penale.

Cataramă Cătălin Marian: Să trăiți, boss!

Hosu Dan: Să trăiești!

Cataramă Cătălin Marian: Acum am ieșit din ședință! Am văzut apelurile!

Hosu Dan: Ce dracuʼ cauți în ședință, mă? Bă, mai întoarce fața la muncă! Bă, ți-am trimis pe telefonul ăla al tău un sms!

Cataramă Cătălin Marian: Îhî…

Hosu Dan: Pe WhatsApp, pe… nu știu ce! Pe WhatsApp cred că ți-am trimis!

Cataramă Cătălin Marian: Îhî, îhî! OK!

Hosu Dan: Îmi trebuie strict… Deci, nu am… bârlogul!

Cataramă Cătălin Marian: Aha!

Hosu Dan: Te roagă tata ca să trimit! Unul e în Constanța și îi trimit mâine la Constanța pe oameni!…[neinteligibil]…

Cataramă Cătălin Marian: …. șefuʼ!

Hosu Dan: Te pup de nu te vezi, jigodie!

Cataramă Cătălin Marian: Te pup și eu, ciao! Pa, pa! Sănătate!

Cum s-a justificat în fața judecătorului soțul fostei șefe a DIICOT

În timpul procesului, Dan Hosu a precizat că nu a avut reprezentarea săvârșirii vreunei infracțiuni, deși cunoștea că accesul la aceste informații este restricționat, însă în dosarele de daună de la City Insurance văzuse astfel de documente, respectiv fișe de evidență a populației și fișe de eveniment rutier, pe care se menționa că nu sunt documente secrete.

El a mai spus că societatea lui, SC Despăgubiri Accidente Vătămări SRL, este operator de date cu caracter personal, astfel că puteau prelucra datele personale, admițând însă că nu le puteau obține.

„Se observă, așadar, că inculpatul (Hosu Dan – n.r.) nu neagă faptul că i-a solicitat coinculpatului o serie de date legate de victime ale unor accidente rutiere, cunoscând faptul că accesarea bazei de date se putea face de acesta doar în interes de serviciu, arătând că societatea sa nu putea obține aceste date cu caracter personal, ci doar putea să le prelucreze, apărându-se în sensul că nu a conștientizat că prin solicitarea făcută coinculpatului s-ar putea ajunge în sfera ilicitului penal, motivate de faptul că „nu am făcut nimic rău cu acele date, pentru că nu le-am vândut nimănui, am considerat că nu fac nimic rău, cu atât mai mult cu cât am arătat că am văzut astfel de fișe în dosarele de la City” ”, mai arată instanța.