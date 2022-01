Dan Negru, reacţie după ce a fost detronat la audienţele din noaptea de Revelion: „Îi aplaud cu fair-play şi îi aştept în ring la anul!”

Prezentatorul emisiunii de Revelion de la Antena 1 Dan Negru a reacţionat la anunţul privind audienţele TV din noaptea de Revelion, remarcând că, după 22 de ani, e prima dată când liderul televiziunilor, Pro Tv, e umăr la umăr cu Revelionul celor de la Antena1. ”Îi aplaud cu fair-play şi îi aştept în ring la anul!”, scrie Negru, remarcând însă că niciodată in istoria TV nu au existat premii de 10 mii de euro pentru telespectatori şi că Pro TV merită felicitat că a găsit resursele financiare.

”Am văzut ieri breaking-news-uri şi zeci de ştiri în care eram subiectul principal şi am promis echipei mele că vin cu o lămurire publică: 26,2 Pro şi 24,2 Antena a fost audienţa reală a Revelionului in toată ţara, pe publicul naţional, de la copii la seniori.

După 22 de ani, e prima dată când liderul televiziunilor, Pro Tv, e umăr la umăr cu Revelionul nostru. Îi aplaud cu fair-play şi îi aştept în ring la anul! În cei 21 de ani, liderul Pro Tv a încercat diferite reţete de Revelioane, de la showuri mari in studiouri uriaşe, cu zeci de vedete, până la filme sau concerte in pieţe.

După 22 de ani au reuşit să intre în ring şi îi aplaud. Ierarhia televiziunilor româneşti in timpul anului e: Pro Tv locul 1, Antena si Kanal D împărţindu-si locurile 2/3 pe publicul din toată ţara, nu pe diferite main-targeturi. Perfomanţa echipelor mele in cei 21 de ani e că de pe locul 2/3 am învins mereu liderul! Anul ăsta cel mai performant revelion cost-rezultat a fost, probabil, România Tv după cum cel mai scump a fost ProTv.

Niciodată in istoria tv nu au existat premii de 10 mii de euro pt telespectatori şi Pro merită felicitat că a găsit resursele financiare! Eu îi mulţumesc personal lui Gherghe Zamfir care a acceptat invitaţia mea şi a cântat gratuit, fără niciun ban doar din simpla bucuriei a întâlnirii cu românii. Zamfir a şi avut vârful de audienţă al nopţii!”, a scris Dan Negru duminică, pe Facebook.

El subliniază că a văzut titluri pe ecrane cu ”Revelionul lui Negru! şi pagini mari in ziare cu faţa sa.

”Am bătut omicronul”, remarcă el în glumă, adăugând că Revelionul nu e despre înfrângeri sau victorii de audienţă TV.

”Eu nu vreau sa fiu fericit cu preţul fericirii altuia chiar dacă despre asta e competiţia! Trăim pe baricade, vaccinaţi/nevaccinaţi, bogaţi/săraci, corupţi/ cinstiti ...Acu' şi un biet program tv de Revelion împarte!Am propus, demult,unor colegi de la alte tv, o utopie unică in lume:un Revelion comun,dincolo de orgolii,bani,audienţe. M-am oferit atunci co-prezentator gratis”, a anunţat prezentatorul TV.

El are şi un mesaj pentru echipa sa: ”Victoria are 1000 de părinţi dar înfrângerea niciunul.Voi sunteţi victorioşi chiar şi fără mesajele de felicitare de la "părinţi". O echipă bună e cea in care nu ştii cine e şeful! Noi am fost 7 anul asta”.

Pentru prima dată, Pro TV a depăşit Antena 1 şi Revelionul lui Dan Negru în noaptea dintre ani. De obicei, noaptea de Revelion era puţinele zile din an în care Antena 1 lăsa mult în urmă Pro TV (care ani la rândul a preferat un "non-combat" şi a difuzat filme, a relatat sâmbătă paginademedia.ro, adăugând că la oraşe, peste 1,1 milioane de români s-au uitat la Protevelion, în timp de aproape 900.000 erau cu ochii pe Dan Negru.

Revelionul de pe Pro TV a fost pe prima poziţie şi pe publicul comercial, atât pe cel clasic (18-49 de ani), cât şi pe noul comercial (21-54 de ani ABCD Naţional). Pe publicul comercial, practic au contat doar două revelioane: Pro TV şi Antena 1.

