Dan Negru, blocat în trafic pe Valea Oltului. „Curba asta o știu de 30 de ani! Pe ce se duc banii mei din impozite?”

Marti, 02 Septembrie 2025, ora 11:34
Dan Negru a rămas blocat în trafic Foto: Facebook/Dan Negru

Prezentatorul Dan Negru își exprimă nemulțumirea față de infrastructura din România, după ce a rămas blocat în trafic pe Valea Oltului.

El vorbește într-o postare pe Facebook despre lipsa de investiții și compară situația din prezent cu cea de acum 3 decenii, când și-a început cariera în televiziune.

„De vreo 45 de minute stau aici și îi ascult la radio pe unii care îmi spun că impozitele vor crește „pentru binele meu”, ca statul să aibă bani pentru infrastructură și utilități.

Acu vreo 30 de ani m-am apucat de televiziune și am început naveta Timișoara-București pe drumul ăsta. Drumul e la fel ca atunci”, spune Dan Negru pe Facebook.

El mai spune că, de-a lungul anilor, a cunoscut personal mai mulți lideri politici, doar că nu i-a întrebat niciodată ce se întâmplă cu banii românilor.

„În anii ăștia i-am prins pe toți. Ba chiar i-am cunoscut personal: de la Corneliu Coposu la Iliescu, de la Băsescu la Iohannis. Acu niște luni am schimbat câteva vorbe și cu domnul Bolojan la Oradea.

Discuții banale am avut cu toți, nu mă pricep la politică sau economie. Dar acu îmi pare rău că, printre discuțiile alea banale, nu i-am întrebat niciodată pe ce se duc banii mei din impozite? Că pe șosele, clar nu se duc. Curba asta de pe Valea Oltului o știu de 30 de ani!

Nici pe căile ferate nu se duc… Cu trenul fac 12 ore de la Timișoara la București”, adaugă prezentatorul.

Dan Negru vorbește și despre dificultățile pe care le întâlnește atunci când are filmări în București.

„Când am zile de filmare în București, plec spre studio cu vreo 2 ore înainte. Altfel, nu ajung. Dar eu sunt fericit. Am colegi care vin pe centura Bucureștiului – aia cu două benzi. Ei ajung deja nervoși”, povestește prezentatorul.

„Singurul hoț care fură cu acte în regulă”

Tot el mai spune că statul ar trebui să explice clar pe ce se duc taxele colectate.

„Statul nu mi-a explicat niciodată, concret, unde-s banii mei! N-ar fi mai bine ca statul să-mi spună așa: „Îți iau 10 lei, dar îți fac o cale ferată pe care ajungi în 3 ore la Timișoara. Și îți mai iau 10 lei și nu vei mai sta blocat în curba asta de pe Valea Oltului, în care stai de 30 de ani. Concret și țintit. Și aș da banii împăcat.

Altfel, dacă nu-mi spune clar și țintit pe ce se duc banii mei, încep să cred că statul e singurul hoț care fură cu acte în regulă”, mai scrie Dan Negru.

Sorin Grindeanu spune că PSD a insistat ca impozitul pe multinaționale să nu fie scos. „Este normal ca povara fiscală să fie distribuită echitabil!”
Sorin Grindeanu spune că PSD a insistat ca impozitul pe multinaționale să nu fie scos. „Este normal ca povara fiscală să fie distribuită echitabil!”
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunță marți, 2 septembrie, că a insistat ca impozitul pe multinaționale să nu fie scos, pentru că altfel Guvernul ar fi avut zero...
10.000 de angajați din primării continuă protestele împotriva tăierii de posturi de către Guvernul Bolojan. Ce înseamnă ”fără lucru cu publicul”
10.000 de angajați din primării continuă protestele împotriva tăierii de posturi de către Guvernul Bolojan. Ce înseamnă ”fără lucru cu publicul”
Angajații din primării care protestează împotriva planului Guvernului Bolojan de a tăia 45% dintre posturile din administrația locală au ajuns la cifra de 10.000, a declarat Lucian Ciprian...
