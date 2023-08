Dan Negru dă lovitura. Ce va face cunoscutul om de televiziune, recunoscut pentru zgârcenia sa

Dan Negru redevine vârful de lance al Kanal D, care va încerca să doboare concurența cu un rol nou atribuit cunoscutului om de televiziune.

El este favoritul în cursa prezentării noului show de cultură generală de la Kanal D, care se va numi The Floor.

Formatul cumpărat de Dogan Media International este de origine olandeză și a cucerit Europa la nivel de audiență. „În show-ul The Floor, 49 de împătimiți ai quiz-urilor se vor înfrunta în dueluri de cultură generală pe o podea gigantică cu LED-uri, segmentată în pătrate egale, fiecare reprezentând un domeniu de cunoştinţe”, a precizat Kanal D, referitor la noul proiect din grilă.

Conform cancan.ro, cel mai probabil, decizia șefilor turci de a miza pe Dan Negru, a venit ca urmare a succesului înregistrat de moderator din postura de gazdă a altor două emisiuni similare. Jocul Cuvintelor și Tu Urmezi au fost două proiecte de succes, generatoare de audiențe extrem de bune pentru Kanal D.

Noul rol îi va aduce și o retribuție pe măsură lui Dan Negru, care este recunoscut pentru zgârcenia sa.

„Sunt mai degrabă cumpătat, dar termenul ăsta are înțelesuri diferite. Acum vreo 20 de ani am avut colegi care, cu banii câștigați, și-au cumpărat mașini la mâna a doua. Eu eram zgarcitul care și-a bagat banii în . De atunci vorba (n.r. persoană zgârcită )… și nu am probleme cu asta, dimpotrivă”, a mărturist prezentatorul Kanal D.

Ads

Lecția cumpătării, termenul care îl descrie cel mai bine pe Dan Negru, vine dintr-o poveste tristă pe care familia prezentatorului Kanal D a trăit-o în vremea comunismului, atunci când peste noapte au rămas fără agoniseala de-o viața.

„ Am învățat din familie că agoniseala financiară poate să dispară într-o noapte, pe ai mei, pe toti, şi pe bunici, şi pe părinți, din partea ambelor familii, i-au arestat comuniştii într-o noapte şi i-au deportat în Bărăgan timp de 5 ani tocmai pentru că erau înstăriți. Le-au confiscat tot. Din investițiile lor de atunci eu puteam să trăiesc liniştit, dar ele au dispărut într-o noapte. Mi-a fost o bună lecție pe care am auzit-o mereu în casă, încă de mic”, a dezvăluit Dan Negru într-un interviu acordat Revistei Viva .