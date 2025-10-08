Dan Negru revine cu emisiunea sa de Revelion pe micul ecran. Unde se va difuza

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 21:37
618 citiri
Dan Negru revine cu emisiunea sa de Revelion pe micul ecran. Unde se va difuza
Dan Negru, prezentator TV / FOTO: captură video Kanal D (YouTube)

Dan Negru lasă să se înțeleagă că ar putea reveni cu un program de Revelion, de data aceasta pe o platformă diferită de televiziune. Prezentatorul, actualmente la Kanal D, a confirmat într-un interviu pentru Click că are „discuţii” despre un proiect special, fără a oferi însă detalii concrete.

„În acest moment, în octombrie, pot doar să confirm că există discuţii cu un „ecran” pe care îşi doresc să apară toţi artiştii şi care îi poate aduce laolaltă, pe acelaşi ecran, indiferent de exclusivităţi”, a spus Dan Negru, arătându-se frustrat de restricțiile impuse de contractele vedetelor cu diferite posturi TV.

Dan Negru explică provocările: „În prezent, din cauza contractelor artiştilor, e greu să faci un Revelion cu toţi actorii şi soliştii iubiţi de români la un loc. Antena nu îl poate aduce pe Smiley, care are contract cu Pro TV; Pro TV nu îl poate aduce pe Ştefan Bănică Jr, care are contract cu Antena, iar Kanal D nu îl poate aduce pe Fuego, care are contract cu TVR”.

Conform informațiilor obținute de Paginademedia.ro, „ecranul” despre care vorbește Negru este de fapt o platformă de streaming: discuțiile vizează un posibil Revelion pe Netflix. Sursele site-ului arată că negocierile nu s-au purtat direct cu platforma, iar din cauza timpului scurt, probabil ca programul să fie difuzat în trecerea dintre anii 2026 și 2027, dacă se ajunge la un acord.

Dan Negru nu a comentat informația în detaliu: „Cum am spus şi în interviul pentru Click, confirm că am discuţii, dar nu pot detalia care sunt partenerii acestor negocieri”. Oficialii Netflix au precizat pentru Paginademedia.ro că, „în acest moment”, „nu avem planuri pentru producţii originale în România”, ceea ce nu exclude ca o casă de producție să realizeze un program de Revelion difuzat pe platformă.

Prezentatorul este cea mai longevivă gazdă de Revelioane din România, cu debut în 2000 la TVR 1, urmat de 22 de ediții consecutive la Antena 1. Sub titlul „Revelionul Starurilor”, majoritatea programelor au fost pe primul loc în audiență. În 2022, Dan Negru a anunțat o pauză: „O pauză nu e altceva decât o linişte între două aplauze. Vă promit că nu e capăt de drum, e doar o pauză”.

Asia Express, scoasă din grilă în această duminică. Antena 1 anunță ce urmează pentru show
Asia Express, scoasă din grilă în această duminică. Antena 1 anunță ce urmează pentru show
Antena 1 anunță modificări de ultim moment în programul său, afectând difuzarea emisiunii Asia Express – Drumul Eroilor. Ediția de duminică, 12 octombrie, nu va fi difuzată, întrucât...
Radu Vâlcan, mesaj emoționant pentru Adela Popescu de ziua ei de naștere. Vedeta a împlinit 39 de ani: „Îți doresc să mă iubești la fel”
Radu Vâlcan, mesaj emoționant pentru Adela Popescu de ziua ei de naștere. Vedeta a împlinit 39 de ani: „Îți doresc să mă iubești la fel”
Adela Popescu a sărbătorit recent împlinirea vârstei de 39 de ani, iar soțul ei, Radu Vâlcan, nu a lăsat ocazia să treacă neobservată. Prezentatorul TV i-a transmis un mesaj plin de umor...
#Dan Negru, #Dan Negru Revelion, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Rusia ameninta SUA, dupa anuntul lui Donald Trump: "Vom raspunde dur celor care ne fac probleme"
a1.ro
Cate sotii a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divortat de Andrada dupa Asia Express: "Viata merge inainte"
DigiSport.ro
"Anti-Halep": la 28 de ani, a luat o decizie fara precedent si a spus totul! "Cum ai trait fara un venit timp de 9 luni?"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Asia Express, scoasă din grilă în această duminică. Antena 1 anunță ce urmează pentru show
  2. Dan Negru revine cu emisiunea sa de Revelion pe micul ecran. Unde se va difuza
  3. „Nu-ți pierde timpul”. În loc să încerci să te cerți cu cineva care crede că are mereu dreptate, adresează-i aceste 3 întrebări
  4. Radu Vâlcan, mesaj emoționant pentru Adela Popescu de ziua ei de naștere. Vedeta a împlinit 39 de ani: „Îți doresc să mă iubești la fel”
  5. De ce interzice Parlamentul European folosirea unor cuvinte ca ”steak”, ”cârnaţi” sau ”hamburger” pentru produsele vegetale
  6. Pensionarea timpurie nu e pentru toată lumea. "Văzând cum socrul meu s-a pensionat la 55 de ani, mi-am dat seama că nu vreau să urmez același drum"
  7. Andreea Ibacka, soția lui Cabral, în recuperare după accidentul de motocicletă. Cum se simte acum: „Am crezut că nu-mi voi mai vedea copiii”
  8. Alexandru Ion dezvăluie detalii despre cererea de căsătorie și viitorul alături de Evelyne Vîlcu: „Să zicem nu tocmai convențională”
  9. Marius Keseri, toboșarul trupei Direcția 5, a murit la vârsta de 60 de ani
  10. Co-parenting sănătos și viața romantică: se poate?