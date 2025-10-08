Dan Negru revine cu emisiunea sa de Revelion pe micul ecran. Unde se va difuza

Dan Negru lasă să se înțeleagă că ar putea reveni cu un program de Revelion, de data aceasta pe o platformă diferită de televiziune. Prezentatorul, actualmente la Kanal D, a confirmat într-un interviu pentru Click că are „discuţii” despre un proiect special, fără a oferi însă detalii concrete.

„În acest moment, în octombrie, pot doar să confirm că există discuţii cu un „ecran” pe care îşi doresc să apară toţi artiştii şi care îi poate aduce laolaltă, pe acelaşi ecran, indiferent de exclusivităţi”, a spus Dan Negru, arătându-se frustrat de restricțiile impuse de contractele vedetelor cu diferite posturi TV.

Dan Negru explică provocările: „În prezent, din cauza contractelor artiştilor, e greu să faci un Revelion cu toţi actorii şi soliştii iubiţi de români la un loc. Antena nu îl poate aduce pe Smiley, care are contract cu Pro TV; Pro TV nu îl poate aduce pe Ştefan Bănică Jr, care are contract cu Antena, iar Kanal D nu îl poate aduce pe Fuego, care are contract cu TVR”.

Conform informațiilor obținute de Paginademedia.ro, „ecranul” despre care vorbește Negru este de fapt o platformă de streaming: discuțiile vizează un posibil Revelion pe Netflix. Sursele site-ului arată că negocierile nu s-au purtat direct cu platforma, iar din cauza timpului scurt, probabil ca programul să fie difuzat în trecerea dintre anii 2026 și 2027, dacă se ajunge la un acord.

Dan Negru nu a comentat informația în detaliu: „Cum am spus şi în interviul pentru Click, confirm că am discuţii, dar nu pot detalia care sunt partenerii acestor negocieri”. Oficialii Netflix au precizat pentru Paginademedia.ro că, „în acest moment”, „nu avem planuri pentru producţii originale în România”, ceea ce nu exclude ca o casă de producție să realizeze un program de Revelion difuzat pe platformă.

Prezentatorul este cea mai longevivă gazdă de Revelioane din România, cu debut în 2000 la TVR 1, urmat de 22 de ediții consecutive la Antena 1. Sub titlul „Revelionul Starurilor”, majoritatea programelor au fost pe primul loc în audiență. În 2022, Dan Negru a anunțat o pauză: „O pauză nu e altceva decât o linişte între două aplauze. Vă promit că nu e capăt de drum, e doar o pauză”.

