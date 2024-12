Dan Negru anunță cum poate fi detronat în audiențele de Revelion: „Și gata cu Negru! Nu e greu, succes”

Dan Negru a prezentat timp de 24 de ani Revelionul, 22 de ani la Antena 1 și 2 la TVR, unde a înregistrat cifre record, în ultimii ani, datorită audiențelor, primind eticheta de „Regele Revelioanelor”.

Revelionul din 2021 a fost ultimul pe care Dan Negru l-a prezentat la Antena 1, iar în 2022 s-a transferat la Kanal D, unde prezintă alt tip de emisiune.

Dan Negru, născut pe 23 februarie 1971 în Timișoara, a absolvit Liceul Economic din Timișoara și a urmat cursurile Facultății de Drept, însă și-a finalizat studiile superioare cu o licență în Jurnalism, după ce a urmat și Facultatea de Jurnalistică.

Negru și-a început cariera ca contabil junior la Spitalul Victor Babeș, dar a făcut tranziția către media în 1991, când s-a angajat la Radio Timișoara. În 1994, s-a mutat la TVR, iar din anul 2000 a devenit o figură centrală la Antena 1, unde a prezentat numeroase emisiuni populare, printre care "Next Star", "Te pui cu blondele", "Vrei să fii milionar?", "Batem Palma", "Ciao Darwin" și "Plasa de stele"​.

Metoda prin care Dan Negru poate fi detronat în audiențele de Revelion

Dan Negru este celebru pentru edițiile speciale de Revelion pe care le-a prezentat începând din 1999 până în 2021. Acum, prezentatorul TV le urează succes celor care vor să-l detroneze și le spune și care este metoda prin care pot reuși să-l întreacă la capitolul „Revelion de succes”.

„Le țin pumnii tuturor colegilor mei care fac Revelioane. Eu am avut norocul vârstei, eram un puști când am prezentat primul Revelion, la TVR. Ca să-mi egaleze anii de Revelioane nu e greu. E matematică: 2024 + 24 de revelioane ale mele, an după an = 2048. Un prezentator ar trebui să prezinte până în 2048 Revelioane, an după an, ca să fie lider de audiență, an după an, și gata cu Negru! Nu e greu, succes!', a spus Dan Negru pentru Click.

Dan Negru este singurul moderator european de televiziune care a fost, potrivit sondajelor oficiale, 22 de ani consecutiv lider de audiență cu Programul de Revelion. Este singurul prezentator TV din Europa care a reușit sa obțină audiențe record, simultan, în două țari diferite, România și Republica Moldova.

Dan Negru este căsătorit cu Codruța Negru și au împreună doi copii. De-a lungul carierei sale, Dan Negru a fost premiat cu numeroase distincții pentru activitatea sa în televiziune, inclusiv premiile APTR, TvMANIA, VIP și STAR TV.

