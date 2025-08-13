Obiceiul de vară al lui Dan Negru. Ce face anual prezentatorul TV: „Banii se întorc, anii nu”

Dan Negru, prezentatorul în vârstă de 54 de ani, revine pe micile ecrane din 18 august cu un nou sezon al emisiunii „Jocul cuvintelor”, difuzată la Kanal D. După o vară petrecută între litoralul românesc și Ibiza, alături de familie, Dan Negru a dezvăluit care este tradiția lui personală de vacanță.

„Îmi plac călătoriile. Banii se întorc, anii nu. O dată în an, cel puțin, încerc să merg într-un loc unde nu am mai fost niciodată și tot o dată pe an mă întorc într-un loc care mi-e drag. E un tabiet pe care-l am de mulți ani în vacanțe. Pentru mine litoralul e despre amintiri. Mama, tata, vacanțe. Am văzut toate oceanele lumii și multe mări de pe planetă, dar nimic nu se compară cu amintirile pe care mi le dă Marea Neagră”, a declarat Dan Negru pentru Click.

Noul sezon al „Jocului cuvintelor” va aduce în fața telespectatorilor concurenți din diferite colțuri ale țării, cu profesii diverse, toți pasionați de jocurile de cuvinte și dornici să găsească răspunsurile corecte oferite de prezentatorul emisiunii.

„Mă bucur de cei patru ani de exerciții ale minții. Când totul se schimbă atât de repede, Jocul cuvintelor rămâne o stabilitate, mă bucură normalitatea; quiz-ul acesta e un obicei sănătos pentru milioane de oameni”, a spus Dan Negru.

Spectacolul, emoția câștigurilor și dinamica dialogurilor conduse cu măiestrie de prezentator vor continua să încânte publicul. „Sportul” minții revine pe micile ecrane, așa că telespectatorii sunt invitați să urmărească din 18 august, în fiecare luni și marți, de la ora 23:00, un nou sezon „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, plin de energie, provocări captivante și momente antrenante pentru toate vârstele.

