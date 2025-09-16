Dan Negru reacționează cu privire la protestele profesorilor: „Au fost mereu umiliți și mesajele lor nu contează”

Dan Negru a reacționat dur la ultimele manifestații ale profesorilor din România, criticate de el într-o postare pe Facebook. Prezentatorul TV a făcut o paralelă între situația cadrelor didactice și realitatea politică, susținând că dascălii sunt umiliți de foarte mult timp, iar protestele lor „n-au nicio valoare”.

„15 septembrie era cândva ziua fixă pentru începutul școlii. Acu’ se schimbă în funcție de ordinul ministrului… Anul ăsta, școlile cu mai puțin de 500 de copii s-au comasat, dar Parlamentul cu 500 de adulți e neatins. În 2009 s-a organizat un referendum care întreba dacă vrem maximum 300 de parlamentari. Șapte milioane au spus 'Da'. Nimeni n-a ținut cont vreodată de acel referendum care a costat 20 de milioane de euro! Lăsați școlile cu prea puțini elevi și ocupați-vă de Parlamentul cu prea mulți repetenți. Mi-ar fi plăcut ca dascălii să ceară și lucruri care să-i ajute și pe elevi. Copiii în România învață în două schimburi, pentru că școlile-s puține! Nemții, austriecii, nordicii merg dimineața la școală! Protestele dascălilor n-au, oricum, nicio valoare. O știu și ei! Pentru că, la noi, dintotdeauna, dascălul a fost umilit. Domnul Trandafir, învățătorul lui Sadoveanu, era 'necăjit, sărac' și 'hărțuit de administrație'. Așa îl descria scriitorul: 'Domnu’ Trandafir, bunul meu învățător, era un om necăjit, hărțuit de administrație, care își ducea cu greu gospodăria și venea de multe ori amărât, ca să ne dea cu dragoste învățătura de toate zilele'. Nu s-a schimbat nimic! Doar ziua de începere a școlii”, a scris Dan Negru.

Ads

Ulterior, acesta a revenit cu un nou mesaj, de data aceasta apreciind o decizie a Inspectoratului Școlar Timiș, care a oferit elevilor zi liberă de Sfântul Iosif de la Partoș, ocrotitorul Banatului.

„Excelentă inițiativa Inspectoratului Școlar Timiș de a oferi ieri zi liberă copiilor, cu ocazia sărbătorii Sfântului Iosif de la Partoș, ocrotitorul Banatului. Sute de elevi au fost la racla Sfântului de la Catedrală, însoțiți de profesori. La fel procedează și Iașiul, în octombrie, de Sfânta Parascheva. Religia este un spor de cunoaștere! Să trăiești într-o Europă creștină, clădită pe valori creștine, și să nu știi nimic despre istoria religiei e o formă de prostie fudulă. Părinților ofensați de ziua liberă de ieri le-aș spune că filosofia creștină este la fel de frumoasă ca cea budistă, pe care o distribuiți cu atâta zel pe rețelele sociale. Opozanții religiei de la noi nu se împacă cu credința noastră, dar share-uiesc orice vorbă spusă de vreun guru străin. Așa că las aici o vorbă a Părintelui Cleopa, despre noi toți, la fel de frumoasă ca învățăturile altor religii: 'Ați auzit ce suntem? Umbra unui nor pe pământ. Nimic altceva! Să nu pui bază pe faptul că azi ești sănătos, că ești tânăr, că ești bogat sau că ești frumos! Astea sunt umbre și vise… Viața noastră e un vis scurt și trecător și tot ce luăm cu noi când plecăm e ce avem în inimă. De asta e mai valoroasă inima cu iubire decât mintea cu cunoștințe'”, a transmis prezentatorul.

Ads

Ads