Ce a remarcat Dan Negru după dezastrul de la Eurovision: "Mi-e rușine că în al doilea an consecutiv refuzăm mâna întinsă a Moldovei"

Dan Negru, fost prezentator al concursului Eurovision, a comentat prestația jenantă a României de la Liverpool.

După numărarea voturilor, s-a anunțat faptul că reprezentantul României, Theodor Andrei, nu s-a calificat pentru Marea Finală Eurovision 2023.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

Dan Negru a comentat prestația României din acest an și de anul trecut:

"Când am lucrat pentru TVR, demult, am prezentat vreo două preselecții Eurovision si asta mă face să mai trag cu ochiul la concurs.

Anul trecut Moldova a dus in prime-time tv europene, la Eurovision, o melodie unionistă Trenulețul Chișinău-București cântată in română.

Noi am țopăit in limba spaniolă. Anul ăsta, Moldova a cântat tot in limba romană. Noi am țopait în engleză. Moldova e in finală! Noi țopăim spre casă.

Nu mă deranjează exagerările vestimentare sau de altă natură. Unii oameni banali ca să devină intersanți, exgerează.

Dar mi-e rușine că în al doilea an consecutiv refuzăm mâna întinsă a Moldovei. Moldovenii au avut curajul să spună public Europei că București-Chișinău e totuna. Cântecul lor va rămâne un act de curaj al mesajului politic in muzică.

Noi le-am răspuns anul ăsta țopaind in engleză și îmbrăcați fistichiu. Toți știm ca TVR e goarna guvernului, a puterii politice, oricare ar fi ea. Însemnă că mesajul puterii politice românești, dat prin TVR la Eurovision, e să țopaim când Moldova ne întinde mâna peste prăpastie!

Nu poți să sari o prăpastie țopăind! Trebuie să ai curajul să faci un pas mare!".