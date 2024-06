Dan Nica: Vom da afara persoanele care beau cafea pe salarii mari (Video)

Dan Nica, vicepremierul Guvernului Boc, a declarat, luni, in urma discutiilor dintre membrii PSD si PD-L asupra bugetului ca una dintre prioritatile acestei guvernari va fi atragerea fondurilor europene, iar tot personalul administratiei romanesti va fi salarizat in conformitate cu performantele individuale.

Acesta a mai precizat ca vor fi date afara din institutiile statului aproximativ 2.000 de persoane care nu fac nimic altceva decat sa bea cafea la locul de munca si au salarii foarte mari.

"Una dintre prioritatile noastre este absorbtia fondurilor europene si tin sa anunt ca tot personalul administratiei romanesti va fi salarizat in conformitate cu performantele individuale. Cei care au prioritate sa bea cafea la locul de munca vor pleca acasa, iar ceilalti vor ramane. Aproximativ 2.000 de persoane vor fi date afara de la locul de munca. Joi vom avea cifra exacta a persoanelor care au fost angajate in plus in administratiile publice", a mai spus vicepremierul.

Dan Nica a mai precizat ca in cadrul discutiilor de luni legate de bugetul pe 2009 o alta prioritate principala stabilita o reprezinta finalizarea lucrarilor incepute, canalizarea si alimentarea cu apa in localitatile care nu au asa ceva, reparatia scolilor si modernizarea spitatelor.

"Anul 2009 va fi marcat de decizii foarte ferme in ceea ce priveste un climat economic care sa permita ca traversarea crizei sa nu se faca in conditii foarte grele. Vom lua masuri ca sa nu fie afectati de efectele acestei crize, care se generalizeaza, persoanele cu venituri mici si ceilalti.

Nu am ajuns la punctul in care sa hotaram cum majoram pensiile si salariile, dar vom mai avea intalniri cu sindicatele, iar joi varianta finala a bugetului va fi supusa aprobarii Guvernului", a mai precizat vicepremierul.

Dan Nica a spus ca s-a luat in discutie protejarea categoriilor sociale cu venituri mici si vor asigura sprijin celor cu salarii mici si pensii mici.

