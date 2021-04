Europarlamentarul PSD Dan Nica a fost desemnat sa supravegheze Mecanismul de Redresare si Rezilienta la nivel european

"Vom monitoriza punerea in aplicare a Mecanismului ce totalizeaza 672,5 miliarde de euro, sub forma de subventii si imprumuturi in conditii avantajoase pentru statele membre, si vom avea de doua ori pe luna dialoguri de evaluare cu Comisia Europeana. Practic, prin acest grup de lucru se exercita controlul parlamentar asupra modului in care fondurile UE sunt directionate de la Bruxelles catre statele membre. Prioritatile mele sunt repartitia justa si eficienta a banilor europeni pentru Romania si verificarea implementarii la nivel national a Planului de Redresare si Rezilienta", a declarat eurodeputatul Dan Nica, potrivit unui comunicat de presa al PSD El a precizat ca grupul de lucru va analiza, de asemenea, viitoarele acte delegate si de punere in aplicare ce vor fi emise in baza Regulamentului privind Mecanismul de Redresare si Rezilienta, conform sursei citate.