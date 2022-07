Scandal la Universitatea Craiova: veteranul Dan Nistor a fost exclus din lot. Vine la FCSB?

Veteranul Dan Nistor (34 de ani) a fost exclus din lotul Universității Craiova înaintea returului cu albanezii de la Vllaznia din Conference League, o posibilă destinație a mijlocașului fiind rivala FCSB.

"Nu că am ajuns la capătul răbdării, dar la ce s-a întâmplat cu eliminarea de anul trecut, cea de acum doi ani...nu ne fac cinste aceste rezultate. Mulți dintre jucătorii ăștia despre care vorbea domnul Rotaru au fost în teren. Am trecut cu vederea, am zis că își revin și apoi am trecut la anumite măsuri. Vedem, timpul va decide. Cine nu ține rândurile cu noi, sigur că o să luăm măsuri cu ei.

Orice se poate întampla. Faptul că nu intră în teren a cui e vina? A mea, a antrenorului? Tu ca jucător ești obligat să-l faci pe antrenor să te bage în teren. D-aia erau aici și noi ne-am pus mari speranțe. Nistor e un jucător considerat important în echipa noastră. Dacă voiam să scăpăm de el nu-i mai prelungeam contractul anul trecut", a spus Sorin Cârțu, la Fotbal Club, confirmând astfel decizia antrenorului Laszlo Balint de a renunța la doi jucători, Dan Nistor și Ionuț Vână.

"Orice se poate discuta. În privința asta, cu FCSB, totul e la nivel de patroni. Sunt în niște relații de amiciție și pot să discute și să stabilească niște parametri", a completat Sorin Cârțu despre varianta ca Nisor să ajungă la FCSB sub comanda lui Nicolae Dică.

