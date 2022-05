Dan Nistoroiu, cel care a condus echipa paralimpică de natație a României la Rio, vrea să se califice cu sportivii săi la Olimpiada din 2024, la para triatlon.

Antrenorul lotului paralimpic de triatlon are o problemă la piciorul drept. Este cu 11 centimetri mai scurt, din cauza unui vaccin administrat în copilărie, care i-a provocat o osteomielită.

Acest lucru nu l-a împiedicat însă să facă sport la nivel înalt și acum să pregătească sportivii în drumul lor spre performanță.

„Am început cu înotul, iar apoi am trecut la triatlon. Aș putea spune că fac acest sport de o viață. Din 2003 sunt antrenor, iar înainte am fost sportiv de performanță”, spune Dan Nistoroiu, antrenor lot paralimpic de triatlon și fondatorul Clubului Sportiv Master Swim and Tri.

Microbul pentru triatlon i l-a transmis și fetiței sale în vârstă de 12 ani, al cărei antrenor este.

„De când s-a născut, Denisa a trăit și a crescut în acest sport. Cred că triatlon a fost unul dintre primele cuvinte pe care fata mea le-a rostit”, a declarat tehnicianul.

“Îmi place că tata este antrenorul meu. De mică mi-a plăcut sportul, am început cu înotul, iar apoi am trecut la triatlon”, a adăugat Denisa Nistoroiu.

Ads

Printre triatloniștii pe care îi antrenează este și Arian Notrețu, tânărul de 17 ani care și-a pierdut piciorul stâng după un accident la rugby și care e vicecampion mondial la triatlon.

În 2016, Dan Nistoroiu a fost antrenorul lotului paralimpic de natație de la Jocurile Olimpice de la Rio. Pentru 2024 are alte planuri.

„Vreau să îi calific pe sportivii mei la Jocurile Olimpice de la Paris, la para triatlon”, a dezvăluit el.

Dan Nistoroiu este băiatul colonelului Constantin Nistoroiu, cel considerat „părintele” triatlonului din țara noastră.

În 1997, datorită lui, România a participat la primul Campionat Mondial Militar cu un lot de triatlon format din sportivi care practicau ski, fond, biatlon, polo și canotaj.

Ads

„Tatăl meu este cel care a înființat această ramură sportivă. Pe vremea aceea, s-a afiliat la Federația Română de Ciclism și așa a început totul”, a spus Dan Nistoroiu, antrenor lot paralimpic de triatlon și fondatorul Clubului Sportiv Master Swim and Tri.

În următorii ani, acesta a reușit ca proba de triatlon să fie acceptată ca ramură sportivă la Ministerul Tineretului și Sportului și să o afilieze pe lângă Federația Română de Ciclism. La vremea aceea nu erau suficiente cluburi ca să poată fi înființată Federația de triatlon. Aceasta a apărut în anul 2012. În prezent, sunt 50 de cluburi afiliate Federației și alte 7 în curs de afiliere.

Dan Nistoroiu mai are un frate, Ionuț, care face triatlon de performanță. El este primul campion național de triatlon din România. Anul trecut, în luna aprilie, cei doi și-au pierdut tatăl.

Ads