Domnul Dan de la Survivor se pregătește de nuntă cu iubita avocat. Cum a cerut-o în căsătorie: ”Aveam febră amândoi!”

Dan Pavel, cunoscutul prezentator al show-ului de televiziune Survivor de la Pro TV, care va reîncepe la 16 ianuarie, se pregătește de nunta cu iubita avocat Ana Maria Pop, pe care a cerut-o recent în căsătorie, eveniment care ar putea avea loc chiar în acest an.

Invitat la GSP Live, cel supranumit ”Domnul Dan” și-a adus aminte de momentul în care i-a oferit partenerei sale inelul de logodnă.

„Când am vrut să îl dau am făcut febră amândoi. Apoi am scos-o la o plimbare în parcul Herăstrău cu barca. Ce-a făcut marinarul? A dus-o cu barca! I l-am dat, am făcut eu o mică regie. Ăștia am fost cu o regie minimală și așa ne vom trăi și viața. Pare câteodată și mi se mai spune că e o relație sofisticată. O ardeleancă blândă, empatică. Eu sunt un bucureștean de foc”, a spus el, conform sursei citate.

„Ana se uita la emisiune, e fan al fenomenului Survivor. Eu am devenit un fan al ei, ea este avocată, a cochetat și cu actoria. Este în primul rând o susținătoare a profesiei, a ceea ce fac.

Este cu mine, este lângă mine. Suntem foarte bine. Avem o așezare în societate foarte bună. Banalitatea și rutina în sensul frumos al unei relații de iubire. Firescul a devenit o valoare în timpurile astea. Suntem oameni normali”, a mai precizat Dan Pavel.

Ads