Dan Petrescu a dezvăluit de unde a primit oferte: "Nici dacă-mi dau zece milioane de euro"

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 08:56
Dan Petrescu. Foto: Facebook / CFR Cluj

Dan Petrescu (57 de ani) a fost dorit pe banca multor echipe după ce a decis să renunțe la CFR Cluj.

Antrenorul a dezvăluit că a fost dorit de echipe din Orientul Mijlociu și din estul Europei, dar a decis să acorde prioritate sănătății sale.

Dan Petrescu a mai spus că merge la sală, se plimbă și are grijă de starea sa fizică, pe care a neglijat-o în ultimii ani.

„Am refuzat până acum propuneri din Bulgaria, Polonia, Egipt, Arabia Saudită, Emirate, Rusia, cu hârtiile pe masă. Chiar ieri m-a sunat și o echipă de top din Kazahstan. I-am refuzat de la bun început pe toți. Nici dacă-mi dau zece milioane de euro, nu plec nicăieri, deocamdată. Vom vedea la vară! Am nevoie de o pauză. Și mental, și medical! Vreau doar să mă odihnesc și, dacă va veni momentul oportun mai târziu, mă voi gândi și la o echipă.

(n.r. – Cum arată programul tău?) Nu e nimic special. Mie îmi place să muncesc, dar acum am nevoie să fac anumite tratamente, lucrez la sală, mă plimb prin parc în fiecare zi. O să vină și fetele pe la mine. Sunt în Cluj, unde am și foarte mulți prieteni. Fac ce n-am făcut toată viața: mă odihnesc puțin! (n.r. – despre starea de sănătate) Nu vreau să intru în detalii, dar sunt OK, mulțumesc pentru întrebare!”, a spus Dan Petrescu la GSP.

