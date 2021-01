Dan Petrescu, platit ca un rege la Kayserispor. Cati bani va incasa antrenorul roman

Tehnicianul roman va avea ca obiectiv in primul sezon salvarea de la retrogradare.Pana in vara, Petrescu va incasa un salariu de 400 000 de euro, plus 100 000 la semnatura, scrie gsp In cazul in care va reusi s-o salveze pe Kayserispor de la retrgradare, romanul va lua 850 000 de euro in urmatorul sezon. Si asta nu este tot.Antrenorul va avea multe bonusuri la formatia turca.100 000 euro pentru salvarea clubului de la retrogradare in acest sezon100 000 euro daca echipa termina in primele 5200 000 euro daca Petrescu va castiga Cupa Turciei500 000 euro pentru castigarea campionatului500 000 euro pentru calificarea lui Kayseri intr-o grupa europeanaCITESTE SI: Dan Petrescu, ca si instalat la noua echipa. Va pleca de pe ultimul loc si va antrena trei fotbalisti romani