Turcia nu-i prieste lui Dan Petrescu. Antrenorul roman a fost dat afara de la Kayserispor dupa 45 de zile

💥

SON DAKIKA



📍Hes Kablo Kayserispor Dan Petrescu ile yollarini ayiriyor. pic.twitter.com/IcUYkbTREV - Memduh Borazan 🖤G❤️ (@MemduhBorazan) February 23, 2021

Clubul Kayserispor a anuntat intr-un comunicat oficial despartirea de antrenorul Dan Petrescu "Multumim, Dan Petrescu! Din motivele familiale ale directorului nostru tehnic, Dan Petrescu, ne despartim printr-o intelegere reciproca. Dorim sa ii multumim lui si echipei sale si sa ii uram succes in experientele sale viitoare", a scris echipa turca pe retelele de socializare.Un jurnalist din Kayseri, citat de presa turca, a scris, marti, ca antrenorul Dan Petrescu a fost dat afara de la conducerea tehnica a echipei Kayserispor."Kayserispor, care lupta pentru salvarea de la retrogradare si cel mai recent a fost invinsa in deplasare de Sivasspor, scor 2-0, a decis sa se desparta de tehnicianul roman Dan Petrescu.Conform jurnalistului Memduh Borazan, de la presa din Kayseri, conducerea clubului a decis despartirea de antrenorul roman din cauza parcursului slab al echipei", a scris Fanatik.Purtatorul de cuvant al clubului, Mustafa Tokgoz, a declarat dupa meciul cu Sivasspor: "Nu am vazut niciun fotbal pe teren. Nu am reusit sa rezolvam problema legata de atac. In timpul jocului am avut doar teama. Vom avea o discutie detaliata cu antrenorul nostru si ne vom apleca asupra tuturor problemelor".La 10 ianuarie, Dan Petrescu a semnat un contract valabil un an si jumatate, cu posibilitate de prelungire pe inca un sezon, cu Kayserispor.De atunci echipa antrenata de el a inregistrat doua victorii, trei remize si trei infrangeri.Dupa 25 de etape, Kayserispor ocupa locul 16, cu 25 de puncte, la egalitate cu Erzurumspor, de pe locul 17, si la un punct de Istanbul Basaksehir, de pe locul 18, retrogradabil.CITESTE SI: