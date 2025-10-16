Dan Petrescu: Regret ca am refuzat Steaua

Sambata, 11 Decembrie 2010, ora 16:00
3022 citiri
Dan Petrescu: Regret ca am refuzat Steaua

Dan Petrescu, antrenorul celor de la Kuban Krasnodar, a marturisit ca regreta faptul ca a fost nevoit sa refuze propunerea Stelei, el fiind dorit pe banca tehnica dupa demisia lui Ilie Dumitrescu.

"N-am putut sa plec, eram in competitie si nu aveam cum. Regret ca a trebuit sa refuz Steaua a doua sau a treia oara. Cand am vrut eu nu s-a putut, cand a vrut Steaua iar nu s-a putut, pentru ca eram sub contract si era imposibil", a declarat Dan Petrescu la Dolce Sport.

"Bursucul" s-a referit apoi la atuurile Stelei in lupta pentru titlu.

"Revenirea lui Mihai Stoica, pastrarea lui Lacatus, linistea la club si 1-2 jucatori", a mai spus tehnicianul.

Dan Petrescu a fost ofertat in mai multe randuri de finantatorul Stelei, Gigi Becali, insa de fiecare data antrenorul a refuzat propunerile.

M.D.

Îngheț pe piața muncii. Dogioiu: Executivul nu ia în calcul majorarea salariului minim anul viitor
Îngheț pe piața muncii. Dogioiu: Executivul nu ia în calcul majorarea salariului minim anul viitor
Subiectul salariului minim continuă să fie unul controversat în România, pe fondul tensiunilor dintre autorități și mediul de afaceri. Premierul analizează în prezent nivelul la care ar...
Liviu Negoiță va candida la Primăria Capitalei. Anunțul fostului primar al Sectorului 3
Liviu Negoiță va candida la Primăria Capitalei. Anunțul fostului primar al Sectorului 3
Fostul primar al Sectorului 3, Liviu Negoiță, a anunțat joi, 16 octombrie, că va candida la Primăria Capitalei, într-o conferință de presă în care și-a prezentat argumentele pentru...
#Dan Petrescu regreta Steaua, #Dan Petrescu refuza Steaua, #Dan Petrescu antrenor Steaua , #antrenor
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Arestati pe loc: un cuplu a blocat ambulanta aflata in misiune si a agresat personalul medical!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A divortat dupa 12 ani de "cea mai frumoasa femeie din lume" si n-a stat pe ganduri: "Traiesc aici"

Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum s-a încheiat procesul fotbalistului care a dat în judecată compania Pfizer după ce s-a vaccinat
  2. Emma Răducanu a luat două decizii majore privind viitorul ei în tenis
  3. Surpriză la WTA Osaka. Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din sferturi
  4. Fostul mare atacant a fost dat afară după ce a ratat calificarea la Mondiale
  5. Adrian Mutu s-a înțeles cu Fiorentina. Anunțul oficial al italienilor
  6. Retragere neașteptată a jucătoarei din România, înaintea meciului din sferturi
  7. Frumoasa prezentatoare a trecut de la meteo la sport. Cui i-a luat locul și unde poate fi văzută
  8. Dezvăluire din vestiarul naționalei. Mircea Lucescu: ”Îmi cer scuze public”. Ce i-a promis unui jucător de la FCSB
  9. Campioana României, eșec dramatic în cupele europene, după o repriză dezastruoasă
  10. O mare campioană a spus adio sportului, la 25 de ani. Era supranumită ”Terminator”