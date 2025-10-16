Dan Petrescu: Regret ca am refuzat Steaua

Dan Petrescu, antrenorul celor de la Kuban Krasnodar, a marturisit ca regreta faptul ca a fost nevoit sa refuze propunerea Stelei, el fiind dorit pe banca tehnica dupa demisia lui Ilie Dumitrescu.

"N-am putut sa plec, eram in competitie si nu aveam cum. Regret ca a trebuit sa refuz Steaua a doua sau a treia oara. Cand am vrut eu nu s-a putut, cand a vrut Steaua iar nu s-a putut, pentru ca eram sub contract si era imposibil", a declarat Dan Petrescu la Dolce Sport.

"Bursucul" s-a referit apoi la atuurile Stelei in lupta pentru titlu.

"Revenirea lui Mihai Stoica, pastrarea lui Lacatus, linistea la club si 1-2 jucatori", a mai spus tehnicianul.

Dan Petrescu a fost ofertat in mai multe randuri de finantatorul Stelei, Gigi Becali, insa de fiecare data antrenorul a refuzat propunerile.

M.D.

