Dan Petrescu e în cărți pentru o revenire ”bombă” la CFR, la două luni după ce a fost dat afară

Autor: Teodor Serban
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 13:50
315 citiri
Dan Petrescu. Foto: Facebook / CFR Cluj

Rezultatele proaste înregistrate de CFR Cluj conduc spre demiterea antrenorului italian Andrea Mandorlini.

Adus ca să resusciteze echipa ardeleană, italianul Mandorlini nu doar că nu a reușit să producă o schimbare pozitivă, dar jocul echipei e tot mai slab.

Instalat în poziția de președinte, Iuliu Mureșan plănuiește schimbarea lui Andrea Mandorlini, iar una dintre variante este chiar Dan Petrescu, plecat în august de la CFR Cluj, după eșecul umilitor suferit în fața celor de la Hacken, scor 7-2, în cupele europene.

Deși s-a vorbit despre varianta Dorinel Munteanu, noul președinte al clubului clujean, Iuliu Mureșan, l-ar fi convins, potrivit surselor Ziuadecluj.ro, pe Dan Petrescu să se întoarcă. Planul conducerii din Gruia e ca Mandorlini să mai stea pe banca CFR-ului doar două etape, iar mai apoi să îi lase locul fostului internațional.

În precedentele sale patru mandate (2017-2018, martie 2019-noiembrie 2020, august 2021-iunie 2023, aprilie 2024-august 2025), Dan Petrescu a cucerit 4 titluri în Superligă și o Cupă a României.

#dan petrescu, #CFR Cluj, #antrenor, #revenire , #stiri fotbal
