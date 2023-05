Ce spune Dan Petrescu despre plecarea de la CFR Cluj: ”Am mai multe oferte”

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că mai are un an de contract cu gruparea clujeană şi el ar vrea să rămână, însă cel care ia decizia este atronul clubului. Petrescu a menţionat că are mai multe oferte, dar un şi din Coreea de Sud.

“Nu am, am mai multe oferte, dar din Coreea nu. Am din alte ţări dar mai am contract un an. Eu nu pot să ascult ofertele până când patronul CFR nu îşi dă acordul. El va decide viitorul meu. Am contract un an, ştiţi clauza pe care o am în contract. Patronul lui CFR va decide. Eu vreau să rămân în continuare. Depinde şi de rezultatul ăsta foarte mult şi după meci ne vom întâlni. Nu o să decid eu după meci dacă rămân. Eu vreau să duc contractul până la capăt, dar nu depinde de mine”, a spus Petrescu.

În ceea ce priveşte un afiş cu Cristiano Bergodi la CFR Cluj, ajuns în social media, Petrescu a afiirmat: “Prin câte am trecut eu în şase ani aici... Ce pot să zic? Bergodi e un gentleman, un antrenor senzaţional. Nu am discutat cu nimeni din conducere. Nu trebuie să comentez eu”.